Pašák Štencel: Máme víc natrénováno a víc sil, doma chceme sérii doklepat!
Zábranský, Ščotka, Ďaloga na brněnské straně, na budějovické Cibulka, Kubíček a Štencel. Produktivní obránci zatím definují sérii extraligového předkola play off mezi Kometou a Motorem. Po pondělní výhře obhájců titulu 2:1 Jihočeši den poté dorovnali triumfem 2:1 po nájezdech. Z desítky exekutorů se trefil pouze zadák Jan Štencel, což je rarita. Ale právě od něj byste to čekali, po osobní stránce předvádí výbornou sezonu. Precizně provedený blafák to jen potvrdil… „Videokouč a trenér brankářů dělají výbornou práci. Zjišťují informace, které nám pomáhají. Něco jsme věděli,“ popsal, že existovaly reference, kudy na Aleše Stezku. Pavouk play off extraligy ZDE >>>
Ve vašem předkole se trefují jenom beci, věřil jste si o to víc na Aleše Stezku?
„Trošku mi to problesklo hlavou, když jsem viděl, že dnes se parádně trefil Šimon Kubíček, minulý zápas skórovali taky jenom beci. Říkal jsem si, že by to bylo celkem fajn. Vyšlo to a jsem rád. Věděl jsem předem, co udělám. Tenhle nájezd trénuju, věřil jsem si na něj a jsem rád, že se mi ho konečně podařilo proměnit i v zápase. A těší mě, že byl vítězný.“
Aleš Stezka po nájezdu gestikuloval, že z jeho pohledu nebylo něco v pořádku, tušíte, co?
„Možná, že jsem ho při zakončení potom nějak štrejchnul, jinak nevím.“
Hlásil jste se sám o nájezd, nebo je to u vás předem dané?
„Většinou to řeší trenéři, pobaví se s trenérem gólmanů, dají na to svůj pohled. Najednou vypadlo moje jméno, řekl jsem: OK, beru to a jedu. Tak to bylo…“
Na vaší hře je vidět sebevědomí, osobně se vám daří. Promítlo se to i do nájezdu?
„Asi na tom něco bude. Člověku se jede trošku líp, když má určitou šňůru úspěšných zápasů. Na hokejce máte větší klid, jedno s druhým. Mohl to být trochu faktor. Hlavní je, že jsem týmu pomohl a máme důležitý bod.“
Líbila se mi soudržnost na střídačce
Dá se říci, že Stezku máte přečteného?
„Videokouč a trenér brankářů dělají výbornou práci. Zjišťují informace, které nám pomáhají. Něco jsme věděli. Někdy je to trochu improvizace, ale dnes jsem šel na jistotu. Věděl jsem, co chci udělat, kluci přede mnou mi trochu dali návod. Třikrát vystřelili a nebyla to úplně cesta. Tak jsem zkusil to, co jsem chtěl.“
Jen pět vstřelených gólů za 140 minut hry, je těžké se dostávat přes tvrdé obrany?
„Je to play off, včera i dnes bylo vidět, že moc gólů padat nebude. Zápasy většinou rozhodují chyby nebo šťastnější gól. Věděli jsme, že musíme hrát dobře z obrany. Povedlo se nám to, Kloudy předvedl v bráně parádní výkon, počapal strašně moc těžkých střel, kluci na oslabení taky skvělí. Hráli fantasticky, celý tým šlapal, jak měl. Máme zaslouženou odměnu a jedeme domů. Máme bod, spokojení být musíme. Samozřejmě, že jsme sem jeli pro dva body, takže máme splněno z padesáti procent, ale je rozdíl mít stav 1:1 nebo 0:2. Doma chceme sérii doklepat.“
Co únava? Tahle série může být hodně vysilující.
„Čtyři třetiny urputného hokeje… My jsme na tohle trénovali celou letní přípravu, celou sezonu de facto. Věděli jsme, o co hrajeme, že play off takové bude. Jsme na to připraveni. Měli jsme víc sil než Brno. Věřím, že máme víc natrénováno a že se to v sérii ukáže.“
Kometa točí převážně tři formace, vnímáte to jako svou výhodu?
„Nějaký vliv to asi může mít. Nevím, proč to takhle točí, zda chtějí, nebo mají nějaké zraněné. Nám se dařilo točit všechny čtyři formace a všechny hrály parádně. Ice time byl rozdělený na všechny lajny víceméně podobně, takže bychom mohli nějaké síly ušetřit. Naopak Kometě by mohly síly ubývat rychleji a pro nás by to mohla být výhoda. Jde o to, kdo víc ustojí emoce, kdo bude trpělivější, musíme být koncentrovaní a zodpovědnější.“
Označil byste úterní výkon za topový a přesně podle vašich představ?
„Topový nevím, každopádně byl vítězný, a to se počítá. Nějaké chyby tam byly, ty přichází, ale líbilo se mi, jak náš tým fungoval, jakou jsme měli soudržnost na střídačce, jak jeden šlapal za druhého, povzbuzovali jsme se navzájem. To je klíč k úspěchu, který nás hnal k vítězství a třeba i díky tomu jsme na konci byli šťastnější.“