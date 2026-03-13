Flek vyhrál postup i točené pivo. Patří kustodům, ať si dají na cestu domů
Jdete z horkého budějovického ledu s postupem v kapse a cestou do kabiny vám do ruky vrací vychlazený půllitr piva, co chtít víc? „Hned jsem ho odevzdal,“ přísahal s úsměvem Jakub Flek. Kapitán Komety dovedl svůj soubor k čtvrté vyhrané sérii play off v řadě a dává najevo, že hokejové Brno znovu zažehlo motory. „Věřím, že jo,“ říkal u kabiny po vyválčené výhře 4:2 a ukončené sérii předkola v poměru 3:1. Program play off extraligy>>>
Kde se proboha vzalo to pivo?
„Byla to sázka s jedním členem jejich realizačního týmu, s mým kamarádem. Psali jsme si před sérií a dali si kamarádskou sázku, že vítěz série platí tomu druhému pivo. Tak tady na mě čekalo po zápase. Ale hned jsem ho odevzdal klukům kustodům v šatně, ať si dají na cestu.“
Lok byste si po postupu zasloužil, ne?
„V autobusu si asi jedno dám na spaní.“
Jak moc vás těší, že se série neprotáhla do neděle? Jednak kvůli nervům a pak i kvůli ušetření sil před čtvrtfinále?
„Rozhodně jsme rádi, protože série nás stála hodně sil. Klobouk dolů před klukama z Budějovic. Hráli fakt výborně, nedali nám nic zadarmo. Vydali jsme se dost, ale hodně sil nám ještě zbylo.“
Při vedení o dva góly se stává, že tým začne podvědomě bránit a pak ho to kousne do zadku. Byl to i váš případ?
„Jo, trošku nás to hryzlo. Byly tam zbytečné ztráty u modrých čar, jak na útočné, tak na naší. Byli jsme tam laxní, bez potřebné tvrdosti a správného důrazu. Jak říkáte, kouslo nás to do zadku, ale bylo důležité, že jsme si vedení vzali zpátky.“
Ke konci základní části jste byl krapet frustrovaný, tak teď už máte lepší náladu?
„Co se stalo, stalo, já se za tu věc omluvil. Beru to.“
Počkat, já nemyslel ten televizní rozhovor…
„Teď už je to úplně něco jiného. A je taky jedno, kdo dává góly, od toho máme dvacet vlčáků na ledě, abychom si navzájem pomohli a hráli jako tým. Stejně jako loni a dotáhli to co nejdál.“
Cítíte z týmu podobnou touhu a hlad jako před rokem?
„Věřím, že jo. Jasně, některé zápasy jsme se trochu hledali, byla tam nervozita, nikdo nechtěl udělat chybu. Doufám, že jsme do sebe nalili to správné vítězné sebevědomí a budeme v tom pokračovat.“
Půjdete na Pardubice, nebo na Plzeň. Je vám to jedno?
„Když chceš vyhrát titul, musíš porazit každého. Oba týmy mají velkou kvalitu. Každý se vyznačuje trochu jiným herním stylem, ale jak Pardubice, tak Plzeň prokazovaly celou sezonu, jak kvalitními mančafty jsou. Budeme se muset nachystat, ať už na nás vyjde ten či onen. Uvidíme, jak to Kladno se Spartou doválčí. Pro nás je teď hlavní, že jdeme dál, beru to jako super výhru. A je dobře, že jsme si vybojovali volné dny navíc, určitě se nám budou hodit. Dobře potrénujeme a půjdeme do boje s kýmkoli.“
Ještě k Motoru, obránce Jan Štencel po výhře v Brně věřil, že jeho tým má víc natrénováno a větší zásobu sil. Co jste si k tomu říkal?
„Samozřejmě jsem četl. Může mít ten názor. Na druhou stranu, co máš v rozhovorech pořád říkat.“
Můžete přece mlčet, ne?
„Můžete mlčet, nebo odpovídat jedním slovem a to taky nikdo nechce, o tom jsme se přesvědčili… (usmívá se) Štenclík se snažil mluvit pozitivně o svém týmu, nemám mu to za zlé. Věříš si a i tímhle si dodáváš sebevědomí. Já stejně věřil nám, že sil máme dost a víc než oni. Potvrdilo se to.“