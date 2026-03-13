Prásk! Pospec a spadla klec. Chválu po postupu Komety přesměroval na Stezku
Sedm minut před koncem třetí třetiny dostal z rohu parádní pas, Kristián Pospíšil napřáhl a dělovkou málem protrhnul síť budějovické branky. Kometa utekla z pochyb, dala na 3:2 a „dokopala" posun do čtvrtfinále play off extraligy, Motor zůstal viset v předkole. Příštím soupeřem hokejistů Brna bude Plzeň (postup Kladna), nebo Pardubice. Důležitá poznámka na okraj: sudí Hribik s Pilným třaskavý duel odpískali perfektně, nemuseli vyloučit jediného hráče a duel měli plně pod kontrolou. Jen houšť.
Co se stalo ve čtvrtek, v pátek neuvidíte, ujišťovali budějovičtí hokejisté a navrch i hlavní kouč Čihák. Na mysli měli především fatální individuální pochybení, vedoucí ke klíčovému náskoku hostů 3:0 a k jejich konečné výhře 4:2. Jenže v reálu jste měli pocit, že před vámi běží highlighty předchozí partie. Stejné tyčky, stejné chyby, stejné známky…
Vedoucí gól měl ve 4. minutě na holi Martin Beránek, ale pukem orazítkoval konstrukci Stezkovy branky, na 1:1 mohl srovnat Michal Bulíř v 17. minutě, ovšem kotouč znovu odletěl odrazem od tyčky. Na druhé straně hosté dostávali až příliš volného prostoru. Co předvedl Filip Král ve 14. minutě, to zkrátka bránící tým nemůže dopustit. Dejme tomu ve 23. kole, ale teď, kdy vám jde o hokejový život? Obránce Komety si usmyslel výlet od pravého hrazení k brance, pak si vyjel kolem protihráčů nahoru na modrou, z otočky vypálil a teč Adama Zbořila začala bořit domácí plány. V čase 19:28 stejný hráč zvýšil na 2:0 poté, co mu výtečně sehnal puk Šimon Stránský od nedůrazných budějovických hráčů.
V tu dobu by vám kdekdo při znalosti urputnosti Komety a schopnosti držet vybudovaný náskok pověděl, že je hotovo. Jenže ne! Dva nula je prostě past… Jihočechy nakopl Bulířův brejk (28.) s razantní koncovkou Róberta Lantošiho, za necelé tři minuty kapitán Motoru za bránou poslal šikovně do Stezkovy brusle, od níž se odrazil ke Králově noži a skončil v bráně – 2:2! Budvar aréna explodovala a hráči dostali takovou energii, že předvedli zámek, jaký tu dlouho nebyl k vidění. Motor pasíroval Kometu jako rajčata a Stezka chvílemi nevěděl, kde se nachází. „Puky lítaly všude okolo, dalšímu gólu chybělo málo, ale zároveň k němu bylo hodně daleko,“ sumíroval Michal Bulíř.
Smír 2:2 po dvou dějstvích Kometa nakonec brala. Šlo se do třetí dvacetiminutovky na hokejové šachy. V nich opět, podle své tradice, hosté využili jednoho zaváhání domácích u mantinelu, Arttu Ilomäki přikopl puk Tomáši Zohornovi, ten předložil Pospíšilovi a bylo téměř hotovo. „Byl jsem celou dobu trpělivý, čekal na šanci. Jakmile přišla, snažil jsem si ji zužitkovat,“ vylíčil Pospíšil.
O důležitosti třetího gólu nemusel nikdo nikoho přesvědčovat. Hra bez gólmana Motoru nevyšla, hosté bránili své území čítankově. „Hodnotí se mi to těžko, nebyli jsme horší tým. Měli jsme na to jít dál, ale je to 3:1 na zápasy a to svědčí o všem,“ hlesl kapitán vyřazených Bulíř.
Pospíšil přesměroval chválu za postup především na Aleše Stezku. Stal se klíčovým faktorem. „Jsem za něj extrémně rád, ten chalan si to zasloužil. I teď jsme si spolu řekli, že jdeme pokorně do dalšího kola a že tohle z naší strany není konec,“ podotkl Pospíšil.
V Brně jsou vesměs rádi, že předkolová sada nešla do neděle. „Zůstane víc sil a máme čas na oddych,“ potěšilo Pospíšila, jenž nechce moc řešit, zda bude lepší mít Plzeň, nebo Pardubice. „Těším se na oba týmy, jeden, jak druhý jsou extrémně kvalitní, oba mají výborné trenéry, kteří dokážou svoje mužstvo připravit. Neskutečně se těším! Nedáme nikomu nic zadarmo!“ Kometě startuje další série ve středu.