Program play off extraligy 2025/26: Sparta, Kometa či Třinec v předkole. Kdo zápasy vysílá?
Základní část hokejové Tipsport extraligy je minulostí. Od pondělí 9. března začal boj o Masarykův pohár! Poslední 52. kolo definitivně určilo, jak týmy vstoupí do play off. Přímý postup do čtvrtfinále si jako poslední zajistil Hradec Králové. Velké kluby, jakou jsou Třinec, Sparta či mistrovská Kometa, pro změnu čekají bitvy v letos velmi atraktivním předkole. Blízko postupu už jsou s vedením 2:0 na zápasy Karlovy Vary proti Vítkovicím i Třinec proti Olomouci. Co další kluby? Kompletní informace o vyřazovací části naleznete v článku.
Předkolo play off 2026 nabírá na atraktivitě obzvláště díky sérii Sparty proti Kladnu. Rytíři se proti rivalovi z Prahy představují ve vyřazovací části po dlouhých 13 letech. Nejvíc budou v úvodním kole cestovat Vítkovice, které si o čtvrtfinále zahrají proti Karlovým Varům. Třinec čeká souboj s Olomoucí a mistrovská Kometa v Brně přivítá České Budějovice. Předkolo se může rozhodnout nejpozději do neděle 15. března.
Postupující týmy z předkola ve čtvrtfinále play off narazí na vítěze základní části z Pardubic, druhou Plzeň, třetí Liberec a čtvrtý Hradec Králové. Mountfield do elitní čtyřky pronikl až po výhře v závěrečném kolem základní části proti Mladé Boleslavi, které skončila sezona.
Nový mistr extraligy může být známý nejdříve 23. dubna.
Poslední Litvínov začne boj o záchranu v baráži proti vítězi první ligy v pátek 17. dubna. Rozhodnuto bude nejdříve ve středu 22. dubna či nejpozději týden nato.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26:
Třinec - Olomouc 2:0 na zápasy (Předkolo play off)
pondělí 9. března 17:00 Třinec - Olomouc 1:0 (Oneplay)
úterý 10. března 17:00 Třinec - Olomouc 3:2p (Oneplay)
čtvrtek 12. března 17:00 Olomouc - Třinec (Oneplay)
případně pátek 13. března Olomouc - Třinec
případně neděle 15. března Třinec - Olomouc
Karlovy Vary - Vítkovice 2:0 na zápasy (Předkolo play off)
pondělí 9. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 3:1 (Oneplay)
úterý 10. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 5:2 (ČT sport)
čtvrtek 12. března 17:30 Vítkovice - Karlovy Vary (Oneplay)
případně pátek 13. března Vítkovice - Karlovy Vary
případně neděle 15. března Karlovy Vary - Vítkovice
Sparta - Kladno 1:1 na zápasy (Předkolo play off)
Pondělí 9. března 18:00 Sparta - Kladno 1:2p (ČT sport)
Úterý 10. března 18:30 Sparta - Kladno 3:2sn (Oneplay)
Čtvrtek 12. března 18:00 Kladno - Sparta (Oneplay)
pátek 13. března Kladno - Sparta
případně neděle 15. března Sparta - Kladno
Kometa - České Budějovice 1:1 na zápasy (Předkolo play off)
Pondělí 9. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 2:1 (Oneplay)
Úterý 10. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 1:2sn (Oneplay)
Čtvrtek 12. března 18:00 České Budějovice - Kometa Brno (ČT sport)
pátek 13. března České Budějovice - Kometa Brno
případně neděle 15. března Kometa Brno - České Budějovice
Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Pardubice - ???
2. zápas: Pardubice - ???
3. zápas: ??? - Pardubice
4. zápas: ??? - Pardubice
Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Plzeň - ???
2. zápas: Plzeň - ???
3. zápas: ??? - Plzeň
4. zápas: ??? - Plzeň
Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Liberec - ???
2. zápas: Liberec - ???
3. zápas: ??? - Liberec
4. zápas: ??? - Liberec
Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Mountfield HK - ???
2. zápas: Mountfield HK - ???
3. zápas: ??? - Mountfield HK
4. zápas: ??? - Mountfield HK
Semifinále 1
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 2
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Finále
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Program baráže o Tipsport extraligu
Pátek 17. 4. Litvínov - vítěz Maxa ligy
Sobota 18. 4. Litvínov - vítěz Maxa ligy
Úterý 21. 4. vítěz Maxa ligy - Litvínov
Středa 22. 4. vítěz Maxa ligy - Litvínov
Tabulka Tipsport extraligy 2025/26:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž