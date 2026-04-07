K. Vary - Třinec 2:3. Krvavá sekera, Energie přišla o Tomka: Vole, má po sezoně!
Jen pár minut před začátkem třetího semifinále mluvil reprezentační trenér Radim Rulík obdivně o výkonech Petra Tomka. Z jeho slov šlo vyčíst, že sedmnáctiletý talent figuruje v jeho plánech pro přípravu před mistrovstvím světa. Situace ale nabrala jiný směr dříve, než se dalo čekat. Útočník Karlových Varů odešel se zraněním už po pěti minutách hry a porážku Energie s Třincem (2:3) sledoval jen z tribuny s ovázanými prsty. „Má rozseklé prsty, sešité, nemá nehty,“ popisoval po utkání kapitán Energie Jiří Černoch. S týmem bude ve středu odvracet konec sezony, Oceláři jsou totiž krok od finále.
Rozjeli přesilovkovou souhru, puk zamířil k pravému mantinelu, ale tam v tu chvíli už ležela jen osamocená rukavice a hokejka. Petr Tomek odjel v bolestech na střídačku, záběry kameramanů a fotografů odhalily zakrvácenou levačku karlovarského mladíka poté, co schytal sekeru od Patrika Hrehorčáka. Stadionem i sítěmi se brzy začaly šířit informace o několika zlomených prstech a pravděpodobném konci sezony pro nečekanou hvězdu aktuálního ročníku.
„Tomek, vole, má po sezoně kvůli tomu. To je sekera jak kráva na bůra. Jste tady čtyři. Frajer má roztrhlý dva prsty, má půlku prstu pryč,“ zachytily televizní kamery, jak Jiří Černoch spílá sudím.
Po utkání už mluvil kapitán Energie optimističtěji. „Šle jsem za ním hned po třetině, bolest to asi byla velká. Teď ještě asi podstoupí nějaká vyšetření, ale hned mi říkal, že chce hrát. Věřím, že to nějak zvládne a ještě nám pomůže,“ doufal lídr Západočechů.
V Petru Tomkovi by se spoluhráči přišel o zásadní postavu týmu. Teprve sedmnáctiletý útočník uhranul extraligu, v play off bral devět bodů (3+6) ve 12 zápasech a je nejproduktivnějším hráčem Varů. „Každý vidí, že v sobě má něco geniálního. Dokazuje to celou základní část, teď v play off ještě víc. Obrovský přínos pro tým v produktivitě i v jeho energii,“ oceňoval Černoch.
I bez mladíka Energie odskočila proti Třinci do vedení, jenže Oceláři rychle srovnali a v prostředním dějství vývoj otočili. Když srovnal domácí Robin Sapoušek, hosté si zkušeně šest minut před koncem došli pro vítěznou trefu. Obstaral ji Ondřej Kovařčík.
Zranil se i M. Kovařčík
„Extrémně těžký zápas, velmi důležitý bod pro nás. Vary byly v první třetině určitě lepší tým, ale pomohly jsme si přesilovkou. Pak jsme zahráli signál po buly, padlo to tam a už jsme to nějak ubetonovali. Super,“ usmíval se po utkání Marian Adámek.
Kaňkou na utkání bylo pro Oceláře zranění Michala Kovařčíka. Ten v posledních sekundách dopadl na led a dlouho se nesbíral. Na plochu dokonce přijela nosítka, ale lídr týmu odjel po svých. Všechno nasvědčovalo tomu, že má problém s ramenem, takže si oslavu třetí výhry v sérii neužil.
„Je to 3:0, ale z historie víme, že to nic neznamená. Už jsme si to prošli jak na jedné straně, tak na druhé. Dokud nebudeme mít čtyři výhry, nic to neznamená. Jdeme zase od nuly,“ velel Adámek.
„Nemáme absolutně co ztratit. Prohráváme 0:3 a jdeme do toho s čistou hlavou. Víme, že hra není špatná, a chybí nám kousíček. Budeme se snažit být o kousíček lepší než Třinec,“ dodal za druhou stranu Černoch.
Nastoupí do čtvrtého zápasu i Tomek? Závěr utkání sledoval z novinářské tribuny a malíček s prsteníčkem levé ruky měl silně obvázané. Kotel Energie mladíka v průběhu zápasu vyvolával, na což odpověděl Tomek zdviženou pravicí. Vary budou odvracet konec sezony ve středu od 18:30.