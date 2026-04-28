Oslavy titulu ONLINE: Medaili už má i majitel Dědek, jak reagoval do televize?

Majitel Pardubic Petr Dědek s pohárem
Majitel Pardubic Petr Dědek s poháremZdroj: Pavel Mazáč / Sport
A je doma! Majitel Pardubic Petr Dědek slaví s titulem
Roman Červenka s pohárem
Lukáš Sedlák si potěžkává pohár
Lukáš Sedlák se raduje s pohárem
Euforie hráčů Pardubic s pohárem
Roman Will a vytoužený pohár
Majitel Pardubic Petr Dědek emotivně slaví titul
Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund. Na webu iSport sledujeme oslavy pardubického titulu ONLINE.

Zprávy ze dne 28. dubna 2026

28. dubna 2026 · 20:26

Medaili už má i majitel Dynama Petr Dědek. „Je naše, je naše, je naše. My jsme si ji zasloužili,“ zachytily televizní kamery jeho nadšení.

Trenér Pardubic Filip Pešán a majitel klubu Petr Dědek
Trenér Pardubic Filip Pešán a majitel klubu Petr Dědek
Trenér Filip Pešán s majitelem Pardubic Petrem Dědkem
Trenér Filip Pešán s majitelem Pardubic Petrem Dědkem
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:25

Pardubičtí hráči přebrali medaile. Za chvíli se k poháru dostane kapitán Lukáš Sedlák.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:19

Z pardubického kotle se ozýval pokřik: Oceláři Třinec.

28. dubna 2026 · 20:18
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:17

Třinečtí si přebírají stříbro a rovnou míří za soupeřem, aby mu sportovně gratulovali k titulu. I hráči Dynama předvedli hezké gesto, když tleskali protivníkovi.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:13

V Třinci se bučí i na ředitele extraligy Martina Loukotu.

28. dubna 2026 · 20:12

Martin Růžička, kapitán poraženého Třince, těžko hledal slova. „Měli jsme přesilovku pět na tři, kterou jsme neproměnili. Pak se to přelejvalo, vyrovnali jsme a věřili, že můžeme gól dát. Udělali jsme chybičku, ujeli dva na jednoho a dostali jsme góla,“ hledal důvody porážky. „Každý chce vyhrávat, i já chci vyhrávat. Teď je to trpký. Možná časem to doceníme. Ještě bych se chtěl vrátit k týmu, jsem na něj pyšný,“ dodal.

28. dubna 2026 · 20:10

Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund.

Pardubice slaví TITUL!
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:09

Na Lukáše Sedláka se bučí, zatímco přebírá 1000 piv pro tým od partnera soutěže.

28. dubna 2026 · 20:09

„Nemám co říct. Prošel jsem si dlouhou cestou a dokázali jsme to. To je neuvěřitelný,“ hodnotil pro Oneplay brankář mistrů Roman Will. „Zasloužili jsme si to dlouhodobou prací. Třetí naše finále v řadě, věřili jsme. Víra, velký dík patří celému vedení, který každý rok dělalo tým lepším. Jsem vděčný, pyšný a…“ nedořekl viditelně dojatý hrdina.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:08

Andrej Nestrašil tleská fanouškům, kteří nepřestali skandovat. Pardubický kotel křičí: Mistři! Fanoušci jsou do půl těla

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:06

Pardubice se radují, hráči nasadili kšiltovky s nápisem MISTŘI. Domácí fanoušci Třince hlasitě skandují a aplaudují, hráči jsou zlomení.

