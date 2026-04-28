Oslavy titulu ONLINE: Medaili už má i majitel Dědek, jak reagoval do televize?
Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund. Na webu iSport sledujeme oslavy pardubického titulu ONLINE.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Medaili už má i majitel Dynama Petr Dědek. „Je naše, je naše, je naše. My jsme si ji zasloužili,“ zachytily televizní kamery jeho nadšení.
Pardubičtí hráči přebrali medaile. Za chvíli se k poháru dostane kapitán Lukáš Sedlák.
Z pardubického kotle se ozýval pokřik: Oceláři Třinec.
Třinečtí si přebírají stříbro a rovnou míří za soupeřem, aby mu sportovně gratulovali k titulu. I hráči Dynama předvedli hezké gesto, když tleskali protivníkovi.
V Třinci se bučí i na ředitele extraligy Martina Loukotu.
Martin Růžička, kapitán poraženého Třince, těžko hledal slova. „Měli jsme přesilovku pět na tři, kterou jsme neproměnili. Pak se to přelejvalo, vyrovnali jsme a věřili, že můžeme gól dát. Udělali jsme chybičku, ujeli dva na jednoho a dostali jsme góla,“ hledal důvody porážky. „Každý chce vyhrávat, i já chci vyhrávat. Teď je to trpký. Možná časem to doceníme. Ještě bych se chtěl vrátit k týmu, jsem na něj pyšný,“ dodal.
Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund.
Na Lukáše Sedláka se bučí, zatímco přebírá 1000 piv pro tým od partnera soutěže.
„Nemám co říct. Prošel jsem si dlouhou cestou a dokázali jsme to. To je neuvěřitelný,“ hodnotil pro Oneplay brankář mistrů Roman Will. „Zasloužili jsme si to dlouhodobou prací. Třetí naše finále v řadě, věřili jsme. Víra, velký dík patří celému vedení, který každý rok dělalo tým lepším. Jsem vděčný, pyšný a…“ nedořekl viditelně dojatý hrdina.
Andrej Nestrašil tleská fanouškům, kteří nepřestali skandovat. Pardubický kotel křičí: Mistři! Fanoušci jsou do půl těla
Pardubice se radují, hráči nasadili kšiltovky s nápisem MISTŘI. Domácí fanoušci Třince hlasitě skandují a aplaudují, hráči jsou zlomení.