Chlapík o rivalitě s Pardubicemi: Ze jmen zesraní nejsme. Zájem z NHL? Možnost byla
Sparta čeká a čeká. Už 19 let jí schází extraligový titul. Letos po něm půjde znovu, opět s kapitánem Filipem Chlapíkem (29), který se účastnil tiskové konference před startem nového ročníku. Promluvil i o rivalovi z Pardubic. „Logicky jsou největší favoriti, víme to všichni,“ nezdráhal se sparťanský lídr jasného soudu. Zároveň tvrdí, že nálepka nic neznamená. A pod novým trenérem Patrikem Augustou chce zlomit prokletí sedmých semifinálových bitev.
Byl jedním z těch, kdo se s pilotem Martinem Šonkou proletěl v akrobatickém letadle Red Bull, nového hlavního partnera extraligy. Nyní čeká Filipa Chlapíka jiný adrenalinový zážitek. Spočívá v rozprášení pochybností, že Sparta si čekání na triumf prodlouží na dvě dekády. „Je to jeden z cílů, ale ne kvůli tomu, abych se stal legendou. Člověk chce vyhrávat. Je mi 29 let, vím, že čas utíká,“ popisuje útočník, jehož vábila NHL.
Jak se vám poslouchá, že titul by podle kurzů měly vyhrát Pardubice?
„Podle kurzů ano. Logicky jsou největší favoriti, víme to všichni. Byl jsem i na druhé straně, kdy se totéž říkalo o nás. Absolutně nic to neznamená.“
Takže nadupaný kádr rivala v šatně neřešíte?
„Probírá se to, ale ne, jak si všichni myslí, že jsme zesraní z jejich jmen. Víme, co za hráče chodí do extraligy. Kladno přivedlo Kempného, Litvínov zase Kämpfa. Je to stejná diskuze jako s Pardubicemi. Ty se řeší víc, protože mají také více jmen, ale není to tak, jak si lidi myslí.“
Zase bude těžší vyhrát
Navíc jste naposledy byli gól od toho, abyste Dynamo udolali a postoupili do finále.
„Pořád jsme byli gól od finále… Skončili jsme třikrát za sebou v sedmém zápase semifinále, což pro tým jako Sparta dobré není. Pořád by byla jedna nejtěžší série před námi. Ale nestalo se to. Malé věci dělají zápasy. Trápilo nás to v posledních letech, že jsme výhru v nejdůležitějších momentech nedokázali urvat. Tento rok byl jiný, že jsme vyhráli ve čtvrtfinále sedmý a v předkole pátý zápas. Otáčeli jsme série, což se v předchozích letech nedařilo. Na tom se dá stavět.“
Tíží vás skoro dvacetiletá absence titulu?
„Je to nepříjemné. Tým se vždycky řadí k topu extraligy, pracujeme na tom, aby se to zlomilo a titul jsme udělali. Samozřejmě každý se o něj chceme porvat. Je to dlouhá doba. Nechci říkat velká prohlášení. Extraliga se zkvalitňuje, dobrých týmů je strašně moc. Zase bude těžší vyhrát. Ale o to větší zábava.“
Cítíte motivaci, že právě nejcennější pohár vám chybí ke vstupu mezi legendy Sparty?
„Je to jeden z cílů, ale ne kvůli tomu, abych se stal legendou. Člověk chce vyhrávat. Je mi 29 let, vím, že čas utíká. Tým máme posledních pár let skvělý a nevím, jak dlouho vydrží. Stárneme, budeme muset kádr obměňovat. Chci to dokázat s těmito hráči. Tak to mám teď nastavené.“
Augusta otevírá dveře
S jakými představami o umístění a hře Sparty tedy vstupujete do ročníku?
„Cíle jsou samozřejmě nejvyšší, ostatně jako každý rok. Co se hry týče, máme nový trenérský štáb. Samozřejmě bychom měli hrát aktivněji, zábavnější hokej.“
Jak na vás trenér Patrik Augusta působí?
„Zatím skvěle, ale ukáže až start sezony. Samozřejmě pan Augusta je skvělý trenér, má kolem sebe schopný štáb. Žádné problémy nejsou. Doufám, že sezona bude klapat od začátku, jak by měla.“
Čím se tedy kouč vyznačuje?
„Jde o kombinaci všeho. Je přísnej, ale umí být i lidský. Pro mě je důležité, že má vysoké očekávání, ale dá se s ním o hokeji dobře pokecat. Není to takový ten trenér, který by měl zavřené dveře. Naopak je otevírá. Vlastnosti má správné.“
Sparta dostala přednost před NHL
Jaké má nová posila Matěj Blümel?
„Je to mladý a pracovitý kluk. Ukazuje, že se zabydlel dobře, pomohli jsme mu. Prima kluk, který má všechno, co by moderní hokejista měl mít. Věřím, že se mu taky povede start do sezony a pomůže nám, co nejvíc bude moct.“
Těšíte se na Michala Kempného v dresu Kladna?
„Vždycky je to zpočátku zvláštní, ale známých kluků po extralize je spousta. Kolikrát hrajete společně za nároďák, pak proti sobě stojíte. Není to nic extra jiného. Vždycky se na sebe usmějeme na rozcvičce a tím to končí.“
Řešil jste v létě intenzivně svůj přesun do NHL?
„Už jsem to říkal několikrát, že možnost byla. Ale rozhodl jsem se, že chci zůstat na Spartě. Moje cíle tam jsou přednější než se vracet a stěhovat celou rodinu do Ameriky.“