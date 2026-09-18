Rulík připravil překvapení a Kladno svalilo Spartu. Koncert před zápasem i v nájezdech
Rozjel se k nájezdu a na hlavu se mu snášel ohlušující pískot. Filip Chlapík v páté sérii neuspěl a jistý brankář Adam Brízgala přihrál Kladnu druhý bod. V souboji bývalých koučů reprezentací slavil po výhře 3:2 na penalty Radim Rulík. „Velice dobrý zápas, kluci bojovali, velká disciplína z naší strany. Jsme určitě spokojení,“ pochvaloval si asistent trenéra Tomáš Plekanec.
Navázali tam, kde v březnu skončili. Do Kladna po letní přestávce znovu přijela Sparta, stejně jako v předkole bylo vyprodáno do posledního místa. Natěšení fanoušků na novou kapitolu pod vedením trenéra Radima Rulíka bylo cítit ve vzduchu.
Kladenská show
Start domácí sezony Rytířů ještě vyšperkovala připravená show. Na ledě se zhmotnilo provizorní pódium, živě vystoupení předvedla kapela Tichá dohoda. „Kdo se tu nenarodil, nebo tu nežil pár let, ten nikdy nepochopí to město ocelový,“ linulo se tribunami, zatímco kolem kapely šlehaly vysoké plameny a na tribuny z děl vystřelily modrobílé konfety, které po zbytek zápasu visely ze vzduchotechniky pod stropem. Hokej je zpátky v Kladně a míříme vysoko, jako by chtěl klub fanouškům při domácí premiéře naznačit.
„Vyprodaný první zápas, skvělí fanoušci. Jsem hrozně rád, že nás takhle podporují. Ne vždycky se nám podaří vyhrávat, ale když nás budou takhle podporovat, věřím, že budou šestým hráčem,“ prohodil asistent trenéra Tomáš Plekanec. „Chceme hrát v takhle hlasité atmosféře. Proto sport děláme, pro fanoušky,“ doplnil ho hostující kouč Patrik Augusta.
Otazník v brance Sparty
Před zaplněným stadionem se Kladno vytáhlo se solidním výkonem. Se Spartou hrálo vyrovnaný zápas a oba gólmani museli vytahovat těžké zákroky. Za Spartu dostal podruhé šanci Jakub Kovář, jeho kolega Josef Kořenář dál zůstává na marodce. „Ohledně hráčů, kteří nejsou v sestavě, nebudu nic prozrazovat. V tuhle chvíli máme v bráně Kovyho,“ mlžil Augusta.
Překvapení v brance připravil i Rulík a jeho kolegové. Stejně jako ve Vítkovicích vytáhli s Adamem Brízgalou, který dostává přednost před účastníkem letošního mistrovství světa Dominikem Pavlátem. „Máme trenéry brankářů, kteří tohle mají na starosti. Probíhají diskuse, takhle se rozhodli. Uvidíme, kdo půjde do brány dál,“ řekl k volbě Plekanec.
Druhý zápas, druhý obrat
Jeho tým stejně jako ve Vítkovicích musel dotahovat, tentokrát po trefě Michala Řepíka. Pak přišel stejně jako v prvním kole obrat. V přesilovce srovnal Jakub Konečný a v úniku otočil vývoj Kelly Klíma. Domácí v tu chvíli mířili za tříbodovým vítězstvím, které jim až 24 sekund před koncem sebral Devin Shore.
„Vážím si, jak jsme se vrátili do utkání, bohužel jsme neurvali extra bod,“ konstatoval Augusta. Se Spartou sahal v prodloužení po triumfu, jenže Brízgala obstál. V nájezdech pak inkasoval jen z hole Shora, zatímco za Rytíře skórovali Phil Pietroniro i Klíma. „Určitě nejsme spokojení s výsledkem, ale ve hře byla spousta dobrých věcí. Na druhé utkání sezony to byl kvalitní zápas,“ hodnotil Augusta.
Hlava o hokeji pod Rulíkem: Užívám si každý den na zimáku
Patří mezi hráče, které jako kolegy milujete a jako soupeře nenávidíte. Nicolas Hlava se v Kladně chopil role provokatéra a zlého muže, proti Spartě nastartoval obrat chytrou zadovkou v přesilové hře. „Konyho (Jakuba Konečného) jsem cítil vzadu, že by tam mohl být, jsem rád, že tam stál a trefil to,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý útočník. Po utkání promluvil o vydařeném startu Rytířů i o své roli.
Po úvodních dvou kolech máte na kontě pět bodů. S tím musí panovat spokojenost, ne?
„Vstup do sezony je obrovsky důležitý. Chtěli jsme bodovat a zaplaťpánbůh se to povedlo.“
Co ukázaly první zápasy o hře Kladna?
„Ukázaly, že extraliga bude obrovsky vyrovnaná, každý zápas bude o bojovnosti. A myslím, že jsme ukázali, že jsme silný tým. A můžeme trápit úplně každého v lize.“
V obou zápasech jste předvedli obrat. To taky není jen tak.
„Ukazuje se síla týmu a hlavně to, že jsme připravení na celých 60 minut. Škoda půlminuty do konce, že se to neutáhlo. Bohužel to tak je, Sparta je silný soupeř. Zaplaťpánbůh, že nám vyšly nájezdy.“
S čím jste šli do závěru? Chtít jen bránit by byla asi sebevražda.
„To jsme určitě nechtěli, chceme se prezentovat aktivním hokejem, ať je to v závěru, nebo v prodloužení. Abychom byli my ti aktivní.“
Na ledě kolikrát působíte podrážděný, se soupeři se strkáte, provokujete. Je to součást vaší role?
(usmívá se) „Nejsem podrážděný, ale snažím se dostávat soupeřům pod kůži. Myslím, že spousta kluků mě třeba nemá ráda. Zase se snažím být prospěšný týmu a byly na mě fauly. A nějakým způsobem jsem týmu pomáhal.“
Tomáše Plekance jste zažil jako spoluhráče, teď jako asistenta. Jaký je v této roli?
„Je to hodně podobné. Už když hrál, obrovsky nám pomáhal a dával nám informace, které získal za celou kariéru. Teď nám je předává dál.“
Co vám zatím dává realizační tým z reprezentace?
„Je tam vidět obrovský profesionalismus a užívám si každý den, co jsem na zimáku. I když jsem už v pokročilém hokejovém věku, jsem rád, že vidím nové věci a můžu se dál v kariéře učit. Zatím mě to obrovsky baví.“
Jak velký respekt má v kabině Radim Rulík?
„Obrovský. Všichni ho máme. Ani nemusí nic říkat a my moc dobře víme. Užívám si fakt každý den na zimáku.“
Stadion byl proti Spartě vyprodaný do posledního místa. Má člověk čas si to vychutnat?
„Klobouk dolů před kladenskými fanoušky, neskutečná atmosféra. První zápas doma, když jsme měli nástup, měl jsem husinu. Krásný. Musíme hrát tak, aby lidi chodili furt na zimák.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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