Začal v Přerově, teď vychytal Kometě první výhru. Byl jsem ve flow, těšilo Rabčana. Co Stezka?
Uff, nula je pryč. V Brně si po dvou porážkách ulevili, třetí krach Flek a spol. nedopustili. Právě kapitán Jakub Flek doručil proti hradeckému Mountfieldu (3:1) uklidňující třetí zásah. První extraligový start dopadl výborně pro brankáře Eugena Rabčana, jenž začal sezonu v prvoligovém Přerově. „Zvládl to perfektně. I když to neměl pod naším kotlem lehké, chytil spoustu těžkých střel,“ chválil trenér Libor Zábranský. „Od druhé třetiny už to bylo úplně super. Byl jsem, jak se říká, ve flow. Už jsem nepřemýšlel nad tím, že by se mohlo něco pokazit,“ řekl Rabčan.
Když máte tři slušné gólmany, můžete je posouvat jako po šachovnici. První dva zápasy odchytal Aleš Stezka, očekávaná jednička. Naopak Slovák Eugen Rabčan, předsezonní posila z Banské Bystrice, nastoupil 9. září v Maxa lize za Zubry na ledě Pardubic B (1:3). Teď dostal šanci ukázat se v extralize, zatímco Stezka vůbec nebyl na soupisce. „Dostal volno,“ vysvětlil kouč Libor Zábranský. „Máme tři špičkové gólmany,“ dodal a dál situaci v brankovišti rozebírat nechtěl.
Co třetí do party Jan Kavan? Mladý odchovanec klubu byl zatím pokaždé v roli dvojky. Pětadvacetiletý Rabčan zapsal třicet zákroků a řekl si o to, aby byl v bráně také v pátek v Olomouci. „Nakonec jsme to super odbojovali,“ uvedl Zábranský, jenž brzy stáhl ze hry Tomáše Zohornu.
Škorvánek mohl góly chytat
Premiéru má zdárně za sebou rovněž obránce Stanislav Svozil, který první dvě kola vynechal kvůli lehčímu zranění. Extraligový dres Komety oblékl po pěti letech. Mezi střelce české nejvyšší soutěže vstoupil kanadský zadák Luke Witkowski, a to v šestatřiceti letech. Jeho rána z kruhu krásně prosvištěla k delší tyči a nakopla domácí k lepšímu výkonu. Vítězný zásah si opatřil Adam Zbořil, jehož v úniku fauloval obránce Petr Kalina a brněnský křídelník si dal repete při trestném střílení. Vytáhl svou klasiku, blafák do bekhendu. „Fantastickým pohybem si o ten faul řekl a ani na okamžik jsem nepochyboval, že by nejel,“ přiznal kouč vítězů.
Puk propadl Škorvánkovi pod tělem, stejně jako poté Flekova střela při přečíslení. Obojí se dalo chytat, Mountfield je na to u své opory zvyklý. Tentokrát ho však jeho krajan ve druhé kleci předčil.
Hosté přitom vůbec nehráli špatně. Měli skvělý vstup, Klímova zadovka na střílejícího Aleše Jergla se stala ozdobou celého kola. „Člověk má různé myšlenky. Říká si: Ještě jeden a co potom?,“ pousmál se Rabčan, člen slovenské reprezentace. „Nahrál mu to (Klíma) krásně. Naštěstí se mi hned podařilo zneškodnit velkou šanci a narostlo mi trošku sebevědomí. Navíc spoluhráči to dobře před bránou čistili a měl jsem lehké střely. Klobouk dolů, jak jsme se z toho dostali,“ oddechl si.
Rabčan šel na sto procent vyhrát
Až do konce to nicméně soupeři jezdilo, často zavařil soka v jeho obranném pásmu. Ale žádný gól už nepřidal, narážel na rozchytaného Rabčana a nepřesnost. „Kotel mi dal brutální energii,“ lebedil si brankář. „Rozhodla efektivita,“ věděl hradecký asistent Petr Koukal. „Ty góly tam leží, ale jsme slabí před brankou. Místo, abychom dali na 2:2, trefíme před prázdnou bránou hokejku a za minutu nás Kometa z brejku potrestá. Góly na krásu už nepadají, dneska je to o bruslení, důrazu,“ dodal.
Zpátky k Rabčanovi. V přípravě dostal jen jedno utkání a ročník rozjel o patro níž. Na střídavý start posílil Zubry z Přerova. „Trenéři mě připravovali na to, že to může vypadat jakkoliv a že mám být trpělivý,“ okomentoval svůj dočasný přesun do Maxa ligy.
V tréninkovém procesu Brna ovšem zůstal a nyní přišla jeho šance. „Každý chce samozřejmě hrát. Soustředil jsem se na to, abych byl psychicky v pořádku,“ popsal. O tom, že naskočí proti Mountfieldu, se bývalý basketbalista dozvěděl v sobotu. „Od té doby jsem měl v hlavě, že jdu ten zápas na sto procent vyhrát. Říká se, že čím vyšší soutěž, tím méně chyb ve hře. Upřímně, bylo to znát. Bylo méně gólových šancí, ale když už nějaká je, ti hráči jsou kvalitní a dokážou ji využít.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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