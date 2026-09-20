Motor přetlačil Olomouc, o výhře Komety rozhodoval nájezd. Pardubice - Karlovy Vary 5:2
Hokejová extraliga dnes pokračovala pěti zápasy 3. kola. V sobotu si zápas předehráli Třinec s Plzní, kdy Oceláři zvládli otočku na 3:2 a zůstali tak stoprocentní. Neporazitelnost dnes uhájilo i Kladno, které vyhrálo v Liberci 3:1. Litvínov přichystal Vítkovicím druhou domácí porážku a Verva vyhrála 3:2, hokejisté Olomouce nestačili na České Budějovice a prohráli 2:3.
Kometa - Hradec 3:1
V sestavě Brna se poprvé v extralize po návratu ze zámoří představil obránce Svozil a v brance si premiéru v dresu Komety odbyl Rabčan. Posila z Banské Bystrice ale už po necelých dvou minutách lovila puk ze sítě. Od mantinelu poslal před bránu přesný pas Kevin Klíma a Aleš Jergl otevřel skóre.
O první gól před vlastním publikem se postaraly letní posily Komety. Leino našel těsně za modrou čarou amerického obránce Witkowského a jeho bomba prošla až za záda hradeckého gólmana.
V 48. minutě se dostal do brejku domácí Zbořil, těsně před brankou ho podrazil Kalina. Sudí nařídili trestné střílení, které Zbořil po bekhendové kličce proměnil a poslal Kometu do vedení. Hradec se musel zákonitě soustředit na ofenzivu, ale kapitán Brna Jakub Flek pláchl po levém křídle a třetí brankou zajistil Kometě klid do závěrečných minut.
Vítkovice - Litvínov 2:3
Hokejisté Vítkovic ani v druhém domácím utkání sezony neuspěli a zůstávají tak jediným extraligovým týmem, který v novém soutěžním ročníku ještě nebodoval.
Nástup do zápasu vyšel Litvínovu: Theodor Pištěk našel na ose Janise Jakse a jeho rána zápěstím Hrachovinovi proklouzla mezi betony za brankovou čáru. Šťastná chvíle Vítkovic přišla ve 13. minutě. Wesley poslal puk před branku a Matěj Maštalířský ho smolně usměrnil za záda vlastního gólmana Čajana. Severočeši poté tlak zužitkovali k jednomu gólu. Před Hrachovinou se rychle zorientoval Polášek a bekhendem zavěsil.
Ostravané v polovině utkání znovu srovnali, když v přesilové hře Zbořil prostřelil Čajana. Další přesilovka vyústila v další gól, řesto vyústila v gól, když se v 38. minutě do odraženého puku v mezikruží opřel Petr Koblasa. Hosté pak dalšímu tlaku odolali a získali první venkovní body v sezoně.
České Budějovice - Olomouc 3:2
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Liberec - Kladno 1:3
Skóre se poprvé měnilo v 15. minutě a do vedení šli Kladenští. Audetteovu střelu od mantinelu dorazil za Kváčova záda nikým nehlídaný Jandus. Na začátku druhého dějství to zkoušel Zile, Pavlát jeho střelu vyrazil. Následně dostali Rytíři možnost přesilové hry a po dlouhém obléhání Kváčovy branky ji dokázali využít. Na dvoubrankový rozdíl zvýšil důrazný Konečný.
Ve 45. minutě se tak prosadili znovu hosté. Mendel nabil na modré čáře Westerlundovi, jeho dělovku těsně před Kváčou ještě jemně tečoval Ojamäki a posunul Středočechy už do tříbrankového trháku. Bílí Tygři ale měli připravenou rychlou odpověď a po přihrávce Najmana překonal Pavláta bekhendovým blafákem Rychlovský - 1:3. Rytíři už ale plný bodový zisk uhájili.
Pardubice - Karlovy Vary 5:2
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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