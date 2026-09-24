Liberec děsivě pomohl Hradci, vítěz řeší ubývající diváky v aréně. Začnou chodit?
Tady, prosím, je to vaše. Liberec obdaroval Hradec dárkovým poukazem na tři body. V předehrávce čtvrtého kola hokejové extraligy Mountfield zapsal premiérovou domácí výhru i první vstřelené góly při skóre 5:2. Bílí Tygři drželi dobré karty za stavu 1:1, pak se vlastním nesmyslem poslali dolů. Nyní spoléhají na návrat šikuly Tomáše Galvase z Pittsburghu. Mohl by stihnout nedělní duel s Třincem.
Pod Bílou věží jsou moc rádi za první zisk od slavně vyhraného derby v Pardubicích, zároveň však probírají nepříjemnosti. Od hradeckého hokeje se odvracejí fanoušci, chodí jich čím dál méně. Neubývají po stovkách, spíš po vyšších desítkách, ale tendence je zřejmá. A platí už od předchozí sezony s průměrnou návštěvností okolo 4 300 lidí.
Zarazil už údaj z druhého kola. Bezprostředně po ukořistěném derby 5:3, což je pro Mountfield obrovský výsledek, nedorazily na domácí otvírák s Motorem ani čtyři tisíce lidí. Těžké zklamání. Přitom to byl pátek, ideální den. O šest dnů později si na Tygry našlo cestu do ČPP arény 3 604 diváků. Netřeba se bavit o tom, že v klubové kase je cítit každá stovka lidí, která zůstane doma. Permanentek se letos prodalo kolem dvou tisíc, asi o sedm procent méně než před rokem.
Skalní fanoušci si u vedení na klubu stěžují na slabší marketing či ticketing, někteří volají po rebrandingu, změně klubového loga, nastartování merchandisingu. Při hubování cítíte, že příznivci vyžadují dynamičtější přístup organizace.
Šéf přiznává: Je potřeba dál pracovat
„Na konkrétních možnostech, jak zlepšit marketing, ticketing i zápasový servis, pracujeme průběžně, a to i na základě zkušeností z uplynulých sezon. Některé kroky už byly realizovány, u dalších jsme ve fázi přípravy či realizace. Zároveň se musíme pohybovat v určitých finančních mantinelech, takže změny jsou spíše postupné a dílčí, než že bychom mohli přijít s nějakou zásadní revolucí,“ reagoval na webu generální manažer Aleš Kmoníček a představil celou baterii vylepšení.
„Obecně nám nízká návštěva úvodního domácího utkání ukázala, že je potřeba v této oblasti dál pracovat a hledat další cesty, jak fanoušky na zápasy přivést. A to i za cenu zvýšených nákladů. Na tom nyní intenzivně pracujeme,“ ujistil Kmoníček.
Díky neúnavnému kotli je přesto atmosféra na zápasech velmi dobrá. „Dorazilo míň lidí, ale atmosféra byla vynikající, děkujeme za ni. Celý zápas jeli bomby, jsme velmi vděční. Věřím, že když budeme předvádět dobré výkony, lidi si sem cestu najdou,“ doufá útočník Viliam Čacho.
Zajímavou kulisu pocítili i hosté, kteří nenavázali na úterní vítězství 5:4 v Pardubicích. Do značné míry kvůli black-outu ve 29. minutě. Krátce po srovnání Adama Najmana na 1:1 se hosté dostávali k brejku dvou na jednoho, ale se šancí naložili prachbídně. Nejen že akci nezakončili, navíc zbrkle vyslali domácí do kontru, který Radovan Pavlík zabalil a opentloval do dárkového provedení na 2:1. „Takových chyb se nemůžeme dopouštět. Po vstřeleném gólu jsme tady velice rychle inkasovali,“ lamentoval kouč poražených Jiří Kudrna.
Pro Liberec bylo všechno špatně
Při zmíněném brejku dal Servác Petrovský blinkr doprava ve chvíli, kdy jej dojel druhý domácí hráč. Odjížděl směrem na střídačku, aby levou rukou ještě ukázal parťákovi Michalu Ivanovi, ať puk udrží v pásmu, zajede do hloubi. Jenže Ivan nečekaně poslal nahrávku Petrovskému, jenž už pomalu usedával na střídačku. Kotouče se zmocnili domácí a za pár vteřin už se v hale jásalo.
S hosty nesmyslné inkaso zamávalo, zanedlouho čelili trestnému střílení. To ještě Petr Hamalčík zneškodnil. Při reparátu v další gólové šanci už se však Aleš Jergl prosadil a zvedl na zásadních 3:1. Řeč těla mnoha libereckých hráčů byla výmluvná. Všechno špatně, tohle zvrátit půjde jen ztuha.
Naději dal Tygrům Jakub Rychlovský druhým sezonním gólem, za chvíli zahodil trestné střílení. Ovšem to už domácí vedli 4:2 díky Viliamu Čachovi a duel dovedli do potřebného konce, který si zpříjemnili přesným zacílením do nehlídané klece.
Vítězové poslali na dálku gratulaci Stanislavu Škorvánkovi, jemuž se v den duelu narodila dcera. Místo slovenského brankáře dostal prostor Tomáš Vomáčka a vedl si velmi dobře. Byť měl před záskokem trému. „Pokud byl nervózní, tak to umí výborně schovat. Od prvního momentu z něj sálala jistota. Vomys odchytal vynikající zápas, měli jsme v něm jistotu. Vychytal nájezd, zvládl to perfektně a potvrdil, že Hradec má skvělou dvojici brankářů,“ pochvaloval si Čacho a poslal vzkaz Škorvánkovi. „Dozvěděli jsme se o tom po příchodu na zápas. Velice mu gratulujeme a radujeme se s ním…“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|5
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|6
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|7
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|8
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|9
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|10
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|11
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|12
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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