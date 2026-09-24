Táta byl nadšený, že jdu do Hradce. Bednář to tady moc chválí, těší se Jacob Modry
Americký obránce Jacob Modry přišel na měsíční zkoušku do extraligového Hradce Králové. Ve středu už poprvé trénoval.
K příchodu ho přesvědčil bývalý hráč a manažer Jaroslav Bednář, přičemž návrat do Česka podpořil i jeho otec, který v NHL odehrál téměř osm set zápasů a později i trénoval.
Východočeskému klubu chce nabídnout důrazný fyzický hokej, poctivou defenzivu a zkušenosti ze zámořských soutěží.
Může to být jen měsíční epizoda, anebo klidně sezonní dohoda. Jacob Modry, 27letý syn Jaroslava Modrého, se ve středu prvně zjevil na tréninku hokejového Hradce Králové a dnes navečer už možná naskočí do extraligové předehrávky s Libercem (od 18 hodin).
Během měsíčního testu chce prodat své vlastnosti důrazného beka i lidskou kvalitu zděděnou po tátovi, někdejším zadákovi, který v NHL odehrál téměř osm set zápasů. Později trénoval v extralize a nyní je členem realizačního štábu Springfieldu v AHL.
Pod Bílou věží hledali důraz na obou koncích kluziště a věří, že ho našli ve Státech díky Jaroslavu Bednářovi. Bývalý kapitán Mountfieldu a později sportovní manažer klubu se věnuje agentské práci a s mladým Modrym byl delší čas v kontaktu. To on Hradci doporučil zajímavé zboží, které má za sebou hokejová studia na NCAA a posléze fungování v nižší ECHL.
„S Bednářem jsem byl v kontaktu skoro celé léto. On je tu legenda, chová se s respektem, je to dobrý člověk a to je pro mě nejdůležitější, chci se obklopovat dobrými lidmi. Věří, že přesně takový je i Hradec. Kvalitní organizace s dobrými lidmi, což je zásadní. Když jsem si něco hledal, Bednář mi skvěle prezentoval různé možnosti. Hradec měl velký zájem a jsem rád, že se dohodu podařilo dotáhnout do konce. Vypadá to jako dobrá příležitost pro obě strany,“ netajil Modry potěšení v prvním rozhovoru po příletu do Česka.
Co na to táta?
Celá věc se upekla během chvíle. „Věci v hokejovém světě se dějí rychle. Je to smršť, ale jsem opravdu nadšený, že jsem tady. Bez podpory mé skvělé manželky a obou rodičů by to ale nešlo. Bez nich by se tu nemohl ocitnout,“ poděkoval na dálku rodák z kalifornského El Segunda.
Otec mu hradecký test okamžitě schválil. „Řekl jsem mu, že bych měl zájem hrát v české lize a on byl upřímně nadšený. Myslí si, že by to pro mě mohl být skvělý krok. Tátův rodokmen je tu na špičkové úrovni. Mají ho tu rádi, je to jeho domov a zvláštní místo.“
Otec pro něj nadále hodně znamená, byť už má Jacob svou rodinu. „Udělal pro mě všechno. Pamatuji si, že mi od osmi, devíti let dělal trenéra, ale hlavně je mým tátou a neustálým podporovatelem. Myslím, že ze mě chtěl mít hlavně dobrého člověka a až pak případně hokejistu. Máme hezký vztah a moc si vážím toho, co všechno pro mě udělal.“
Známé příjmení v hokejové branži Jacob nikdy nevnímal jako přítěž. Právě naopak. „Je to spíš věc hrdosti. Já jsem taky pyšný nositel toho jména. Každý den se snažím dělat věci správně a to je jediné, co můžu ovlivnit,“ říká takřka dvoumetrový habán, jenž se vrátil do Česka po deseti letech. „Mám na to opravdu skvělé vzpomínky. Když jsem vyrůstal v Kladně, měli jsme tam fajn týmy; byla to skvělá zkušenost a jedinečná příležitost,“ ohlíží se zpět.
A co míní týmu, trenérům a fanouškům nabídnout? „Jsem dobrý bruslař, hraju silově a důrazně, nebojím se fyzického kontaktu. Blokuju střely, hraju oslabení, mám dobrou práci s holí i rozehrávku a dokážu se zapojit do útoku. Hraju spíš jednoduše; snažím se hlavně pomáhat týmu a dělat všechno pro to, abychom dosáhli výsledku,“ popsal košatě sám sebe.
Bruslivý styl Hradce mu sedne
Z první ochutnávky ledu při tréninku měl jen pozitivní dojmy. „Bylo to dobré, hodně soubojů, dobré tempo. Kluci se zdají být opravdu semknutí, působí jako dobrá parta. Jsem nadšený, že do toho můžu naskočit. Jsem připraven na novou výzvu, i když vím, že je tu hokej trochu jiný než u nás,“ uvědomuje si nástrahy.
Prý si ale brzy zvykne, líbí se mu totiž bruslivé hradecké pojetí. „Hradec hraje severoamerický styl s velkou rychlostí a tempem, já tomu budu chtít přidat trochu fyzického hokeje a ukázat, co umím v defenzivní zóně. Udělám vše, co bude potřeba,“ ujišťuje Jacob Modry.
Měsíc není extra dlouhá doba na to, aby si zvykl a zároveň rychle přesvědčil, že si zaslouží kontrakt. Ale co případně nemusí vyjít v Hradci, může se povést jinde v extralize. „Je to příležitost. Takže pro mě je to jen o tom, vzít si, co můžu, a dokázat, že umím hrát a dělat dobrou práci, pozitivně ovlivnit tým. Je to pro mě vzrušující nehledě na to, že jde o jeden měsíc. Celé je to o tom brát věci den po dni, opravdu tvrdě pracovat a uvidíme, kam mě to zavede,“ dodává sympaticky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|9:7
|6
|2
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|5:5
|4
|3
Pardubice
|3
|1
|0
|0
|2
|12:12
|3
|4
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|5
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Kladno
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|10
M. Boleslav
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|11
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|12
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Sparta
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|9:7
|6
|2
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|5:5
|4
|3
Pardubice
|3
|1
|0
|0
|2
|12:12
|3
|4
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|5
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Kladno
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|10
M. Boleslav
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|11
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|12
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Sparta
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|1
Kladno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:4
|6
|2
M. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|0
|8:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Liberec
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|4
|5
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Č. Budějovice
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|7
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|8
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|10
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|11
Plzeň
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|12
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
|1
Kladno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:4
|6
|2
M. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|0
|8:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Liberec
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|4
|5
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Č. Budějovice
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|7
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|8
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|10
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|11
Plzeň
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|12
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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