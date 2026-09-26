Od extraligy obdržel výjimku na výstroj. Jak barevná vychytávka pomáhá Kovařčíkovi?
- Třinecký útočník Michal Kovařčík se po otřesu mozku vrátil do sestavy a gólem pomohl k výhře 8:2 nad Vítkovicemi.
- Pro účinnější ochranu zraku a úlevu od ostrých světel dostal od vedení extraligy speciální výjimku na tmavě modrý plexi štítek.
- Úřadující lídr tabulky z Třince dál prochází soutěží bez ztráty bodu, i když se potýká s početnou marodkou v útočných řadách.
Rozpoznat třinecké sourozence Kovařčíkovy není zas tak složité. Ondřej má krátké vlasy, Michal delší sestřih. První hraje z křídla, druhý na centru. I jejich projev a pohyb bývá odlišný. V aktuální sezoně však Michal fanouškům identifikaci ještě ulehčuje. Jeho helmu při sezonní premiéře proti Vítkovicím (8:2) zdobil netradiční prvek: zabarvený plexi štítek. Dostal na něj dokonce výjimku od extraligy. Nejde přitom o žádný módní výstřelek, ale důležitou pomoc při návratu do hry.
Byl možná nejvíc propíranou postavou předsezonní fáze. Michal Kovařčík schytal v přípravě atak brněnského Jana Ščotky, který mu přivodil otřes mozku. Třinec utkání v Brně předčasně ukončil už po první třetině, jeho důležitý centr putoval do nemocnice. V pátek po třech vynechaných extraligových zápasech naskočil zpět do akce.
Diváci si mohli okamžitě všimnout, neboť reprezentační útočník vyjel proti Vítkovicím s novou výbavou. Barevné plexi na přilbě mu pomáhá, aby lépe snášel zářivé osvětlení mířící na ledovou plochu zimních stadionů.
„Trošku jsem si tím odlehčil zvykání na světlo. Myslím, že mi to dost pomohlo. Od ledu mi tolik nesvítí do očí, a také seshora je světlo docela ostré. Hraje se mi s tím dobře fakt od první chvíle, co jsem štítek dostal. Cítil jsem hned velkou úlevu,“ popsal mladší ze slavné sourozenecké dvojice, v čem mu novinka prospěla.
Není jediným hráčem, který zatmavený doplněk využívá. S podobným náčiním v táboře soupeře naskočil kapitán Jakub Zbořil, odrazy tlumí taky Lukáš Sedlák z Pardubic nebo brněnský Kristián Pospíšil. Příkladů byste našli ještě víc. Nicméně u Kovařčíka je netradiční zbarvení štítku až do tmavě modrých odstínů. To je v extralize poměrně unikátní.
Je dobře, že hráči jsou trošku chránění
„Vlastně se mi vyřídila i výjimka. Můžu s tím hrát, jak dlouho budu chtít, klidně do konce sezony. Takže uvidíme, jestli s tím zůstanu, nebo ne. Zatím mi to každopádně přijde výborné,“ pochvaloval si ochranu očí účastník letošního mistrovství světa.
S novým náčiním dal Ostravanům v pátečním derby rovnou branku, když v přesilovce navyšoval už na 5:1. Nezdálo se, že by ho nedávné zdravotní patálie brzdily. Návrat vlastně zvažoval ještě dřív, ale po vachrlatém zranění nedostal povolení. „Je dobře, že existuje někdo, kdo se věnuje tomu, že hráči jsou trošku chránění. A nejsou puštění do zápasu jenom proto, že někdo jiný chybí v sestavě,“ narážel Kovařčík na současnou marodku lídra tabulky.
Ocelářům pro duel s rivalem scházeli Daniel Kurovský a Oscar Flynn, který by měl mužstvu chybět v řádu týdnů. Mezi absentující hráče se navíc možná zařadí další útočník Patrik Hrehorčák, jelikož regionální derby nedokončil. Pro trenéra Borise Žabku by šlo o další citelnou ztrátu v krátkém čase, naposledy vypustil do hry juniory Michala Lazovského a Jakuba Poláška. V sestavě se zabydlel i Petr Chlán, v původním plánu spíš hráč prvoligového Frýdku-Místku.
I přes personální výpadky však Třinec výsledkově dominuje. Jako jediný z extraligy ještě neprohrál, ba dokonce neztratil ani bod. Při skóre 19:9 zůstává stoprocentní.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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