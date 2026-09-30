Nastal v Kladně Jágrův čas? Vtip přerůstá v možné řešení marodky. Místo v šatně pořád má
Zranění je kosí jako zatím žádný tým v extralize. Rytíři z Kladna načali probíhající ročník parádně, ale v uplynulém období zapsali tři porážky v řadě. Na vině jsou i četné výpadky zejména v ofenzivě. Naposledy Středočechům chybělo pět borců, z toho čtyři forvardi. Čas na hokejové vzkříšení Jaromíra Jágra? Otázka, která se v extraligovém prostředí vžila spíše v humorném duchu, je rázem nasnadě. Jak zaznělo v pondělním díle podcastu Zimák, místo v kabině legenda pořád má.
Svůj dosud poslední zápas Jaromír Jágr odehrál těsně před Vánoci. V Liberci byl u porážky Kladna 1:4, na ledě strávil sedm a půl minuty. Od té doby panuje tíživé ticho. Čtyřiapadesátiletý matador ho protrhl během únorové olympijské přestávky, kdy v živém vysílání na Instagramu uvedl, že „by se musel stát zázrak“, aby se ještě k profesionálnímu hokeji vrátil. Později vyjádření mírnil, oficiální konec neohlásil.
Pokud však legenda v nabité sestavě Kladna vyhlíží volné místečko, má k tomu aktuálně možná nejlepší příležitost. Nejenže čtyři útočníci Rytířů skončili na marodce (Hlava, Konečný, Kubík, Vigneault), ale v posledním klání na ledě Třince se ještě vyfauloval člen elitní formace Niko Ojamäki.
Za útok na hlavu Patrika Kocha bude Finovi hrozit disciplinární trest. A pokud se nikdo z forvardů nestihne do pátečního střetu s Mountfieldem HK vykurýrovat, mohli by Rytíři mít jen jedenáct útočníků.
Vyklizené místo v šatně? Jen fáma
V kladenských trenérech jistě hrklo i při pohledu na Martina Procházku, který v první třetině proti Ocelářům nevypadal fit. Několik minut si poseděl na střídačce, nakonec se ovšem do hry dokázal vrátit. Bez něj by byla situace ještě kritičtější.
„Musíme jít zápas od zápasu, nedívat se dlouhodobě dopředu ani na zraněné. Ty může mít každý tým,“ nechtěl se na zdravotní situaci v mančaftu vymlouvat útočník Martin Ryšavý.
Takže nastane Jágrův čas? Faktem je, že místo v domácí kabině mu pořád zůstalo. Červnová slova bývalého hokejisty Jiřího Tlustého v podcastu Mistři světa, že trenér Radim Rulík nařídil kustodům, aby Jágrovu pozici vyklidili, byla fámou. Jaká je realita? I to zaznělo v pondělním díle podcastu Zimák.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Č. Budějovice
|6
|3
|0
|1
|2
|15:19
|10
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|6
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|7
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|8
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|9
Sparta
|6
|2
|0
|1
|3
|17:16
|7
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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