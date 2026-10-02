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ONLINE: Třinec hájí neporazitelnost proti Litvínovu, v Pardubicích se hraje šlágr

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Radost hráčů Třince po třetím gólu
Nadšení hokejisté Třince
Ondřej Kacetl
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Tipsport extraliga začíná nabírat pořádné tempo, dnes je na programu šest zápasů 7. kola. Vedoucí Třince bude doma proti Litvínovu usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedí - druhé Dynamo s třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii tří porážek proti Mountfieldu HK. Vítkovice prověří nejlepší defenziva soutěže, kterou mají Karlovy Vary. Ve zbývajících zápasech Kometa Brno přivítá poslední Mladou Boleslav, která třikrát po sobě nebodovala. A třináctý Liberec hostí dvanáctou Olomouc. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec6600028:1418
2Pardubice7500229:1915
3Plzeň6221116:1211
4Sparta7301321:1810
5Č. Budějovice7301317:2310
6K. Vary5300212:99
7Mountfield6300316:159
8Kladno6211218:209
9Litvínov6210316:198
10Brno5200316:166
11Vítkovice5200317:206
12Olomouc6110416:195
13Liberec6102314:225
14M. Boleslav6110413:235
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