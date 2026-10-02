ONLINE: Třinec hájí neporazitelnost proti Litvínovu, v Pardubicích se hraje šlágr
Tipsport extraliga začíná nabírat pořádné tempo, dnes je na programu šest zápasů 7. kola. Vedoucí Třince bude doma proti Litvínovu usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedí - druhé Dynamo s třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii tří porážek proti Mountfieldu HK. Vítkovice prověří nejlepší defenziva soutěže, kterou mají Karlovy Vary. Ve zbývajících zápasech Kometa Brno přivítá poslední Mladou Boleslav, která třikrát po sobě nebodovala. A třináctý Liberec hostí dvanáctou Olomouc. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|6
|6
|0
|0
|0
|28:14
|18
|2
Pardubice
|7
|5
|0
|0
|2
|29:19
|15
|3
Plzeň
|6
|2
|2
|1
|1
|16:12
|11
|4
Sparta
|7
|3
|0
|1
|3
|21:18
|10
|5
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|6
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|7
Mountfield
|6
|3
|0
|0
|3
|16:15
|9
|8
Kladno
|6
|2
|1
|1
|2
|18:20
|9
|9
Litvínov
|6
|2
|1
|0
|3
|16:19
|8
|10
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|11
Vítkovice
|5
|2
|0
|0
|3
|17:20
|6
|12
Olomouc
|6
|1
|1
|0
|4
|16:19
|5
|13
Liberec
|6
|1
|0
|2
|3
|14:22
|5
|14
M. Boleslav
|6
|1
|1
|0
|4
|13:23
|5
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