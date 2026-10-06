Tomášek, jak ho známe! V čem vidí recept drticí pardubické přesilovky?
Takhle ho známe z Färjestadu, v jehož mundůru vyhrál produktivitu, střelce i MVP prestižní švédské ligy a odkud si opatřil štaci v NHL. Loni David Tomášek okupoval kabinu s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem, dnes s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Jiné je i to, že ho hokej zase hodně baví. Výsadním způsobem to dokumentoval v neděli při šlágru se Spartou, v němž vystřihl dva góly, přidal i asistenci. Druhá trefa? Krasojízda do hitparády sezony.
Poslední mistrovství světa ve Švýcarsku mu podobně jako jiným nesedlo, zažil mnohem lepší turnaje. Davidu Tomáškovi scházel obvyklý drajv, jeho nádrž se zdála téměř prázdná. Určitě se toho sešlo víc. Návrat z Oilers na švédskou štaci, olympiáda, se svou paní byl v očekávání narození dcery, k tomu přidejte klíčové vyjednávání o budoucnosti. Navíc s vědomím, že odmítnutí Sparty coby předchozího klubu vyvolá kontroverze.
Chtěl mít ovšem vše vyřízené v předstihu, což obnáší rozhodnutí během rozehrané soutěže. Rozhodl se pro Pardubice. Zejména kvůli velkorysé nabídce, navíc mu z rodinného pohledu přišlo příznivější žít v menším městě, které sedí i jeho manželce. Praha zkrátka dostala košem.
A zrovna Spartě se v neděli poprvé postavil. V hlavě mu šrotovaly fajn časy strávené na někdejší adrese, ale i rozladění z obsahu i načasování klubové komunikace poté, co zvolil jiné než rudé řešení. Sparta během únorových Her v Miláně prohlásila, že se Tomášek mohl stát nejlépe placeným hráčem v klubové historii. K takto podanému výstupu dochází skutečně výjimečně.
Prohlášení Sparty mi vadilo
Pražský rodák po nedělním triumfu netajil, že na pár měsíců starou příhodu myslel. „Jako odpověď Spartě to neberu,“ zmínil nejprve. „Respektuju tam plno lidí a hráčů, mám ten klub nějakým stylem pořád rád, něco jsem tam strávil. Motivaci jsem měl jen kvůli jejich prohlášení, které přišlo během olympiády. To bylo jediné, co mi vadilo. Chtěl jsem to využít pro svůj vnitřní motor,“ popsal.
Ten se roztočil do náležitých obrátek už ve čtvrté minutě, kdy skóroval v přesilovce. Fajn rozjezd, jenže to hlavní přišlo v poslední třetině. Ve vlastní zóně sebral kotouč a kličkovanou uzavřel až gólem Jakubu Kovářovi. Chuťovka! „Chtěl jsem to jen rychle otočit a rozhodoval se z dané situace. Nechtěl jsem úplně riskovat na modré čáře, ale tím, že hráči odstoupili, se to otevřelo, roli hrálo i trochu štěstí,“ přiblížil své uvažování při kuchtění hokejové pochutiny.
Nebylo sporu, že Tomášek vyšvihl dosud nejlepší představení sezony. Do ní vstupoval s terčem na zádech, podobně jako Matěj Stránský a Tomáš Nosek. Po takových hráčích obecenstvo vyžaduje, že bude zářit hned. S nějakou extra dlouhou dobou hájení nepočítejte. Obligátních sto dnů? Bez šance.
Tomášek začal sezonu na křídle
Nic snadného, uvědomíte-li si, že posily přišly do hotového, fungujícího, zlatého týmu. Ať je to jak chce, chemii jdete bourat. „Vnitřně si samozřejmě přeješ, aby ti to šlo hned,“ pustí se Tomášek do rozboru. „Kolem vašeho příchodu je velké haló, přicházíš do kvalitního týmu, který vyhrál titul. Přeješ si, abys to klukům hlavně nekazil, zapadl do toho a vše fungovalo. O to víc, když jsi byl z minulých sezon zvyklý mít důležitou roli. V jiných týmech, v jiných ligách. Přeješ si, abys splnil to, s čím tě podepisovali. My tři se snažíme najít svou hru, každý svou roli. Teď jsme rádi, jak to jde, ale zápasů je ještě tolik…“ zůstává nohama na zemi.
Původně zahájil ročník na křídle vedle centra Noska, po pár zápasech dostal k ruce Stránského s tím, že se vrátil doprostřed formace, kde to přece jen má nejradši. Ale i tohle je jenom detail v jeho nastavení. „Snažím se hrát pořád stejně, i když jsou nebo nejsou body. Takhle to máme v týmu postavené. Od někoho se body čekají víc, od někoho míň. Snažím se hrát svou hru, a pokud jsou šance a gól nepadne? To se občas stane. Mám výborné spoluhráče a jsem rád, že nám to docela klape. Sezona je však dlouhá a může se stát cokoli.“
Čtyřicetiprocentní využití přesilovek
Cokoli… Třeba že Dynamu spadne úspěšnost přesilovek o polovinu na dvacet procent? Na cifry, které považují za velmi dobré ostatní týmy? Pardubický výtěžek přes 40 procent z početní převahy je jedním z témat extraligy. Je to obrovské číslo. Ale není divu, s tolika mistry světa ve speciálních komandech. „Obě dvě pětky hrají přesilovku výborně. Všichni jsou vynikající hráči, o tom se nemusíme bavit,“ říká k tomu Tomášek.
Co je pro Dynamo výborné? Hráči do značné míry improvizují. Jsou na tom dovednostně i myšlenkami tak dobře, že se dokážou navzájem chápat a číst jeden druhého. „Je to ta lepší varianta. Když jsi čitelný, postupem času tě soupeři líp přečtou. Všichni mají video, vidí to, Sparta má navíc výborné oslabení. Je to o tom najít balanc mezi jednoduchostí a improvizací,“ přemýšlí útočník nahlas.
Hodně toho má na hrbu Roman Červenka, vrchní režisér přesilovek a majitel 17 bodů (5+12) z devíti bitev. To dělá 98 bodů při udržení stávajícího kalupu. „Tam už není co říct,“ usměje se David Tomášek a přednese další z důležitých aspektů, čím přispívá čtyřicetiletý bard k týmové prosperitě. „Je dobrým příkladem pro spoustu hráčů. Hlavně pro kluky začínající ve dvaceti letech. Tohle vidět je pro ně strašný přínos, o kterém se třeba nemluví, ale takhle to funguje všude ve světě,“ zdůrazňuje.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Č. Budějovice
|8
|4
|0
|1
|3
|22:24
|13
|6
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|7
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|8
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|9
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|7
|2
|1
|0
|4
|20:23
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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