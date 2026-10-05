Vypjatá bitva v extralize nadchla i Kanaďany: Tohle uvidíte v Americe jen na finále
Cestují po severní Americe i zbytku světa a poznávají nejrůznější hokejové stadiony. Kanadští nadšenci Steve McLean a Kevin Jordan zavítali letos do Česka a v nabitém programu navštívili i nedělní šlágr mezi Pardubicemi a Spartou. A nestačili se divit. „Fantastický zápas, který měl všechno, ale nejvíc vyčnívalo to, jak intenzivní byla atmosféra. Zvlášť na začátek října. Tohle uvidíte normálně v severní Americe až v ligovém finále,“ podělili se o dojmy na síti X.
Procestovali už pořádný kus hokejového světa. Podle informací na svých profilech na síti X už kanadští fandové Steve McLean a Kevin Jordan navštívili 126, respektive 173 hokejových arén. Další přidávají do sbírky během putování po Česku. V neděli se podívali do Pardubic, kde byl na programu šlágr mezi Pardubicemi a Spartou (6:4).
„Tohle je možná ten nejlepší pohled shora na ledovou plochu, jaký jsem kdy viděl, když nepočítám místa na novinářských tribunách. Horní patro tu visí ze zdí podobně jako ve staré Winnipeg Areně nebo v Le Colisée v Quebecu,“ podělil se o dojem z pardubické enteria arény McLean. „Je klaustrofobická, bouřlivá a sedadla jsou natěsnaná jedno na druhém,“ přidal Jordan.
Jsem zamilovaný, napsal k atmosféře
Společně se usadili nedaleko kotle hostí, odkud sledovali bouřlivou bitvu i vypjatou atmosféru mezi fanoušky. Do boje mezi oběma tábory málem byli sami zapojeni. „Dvě řady přede mnou sedí fanoušek Pardubic, který klepe na plexisklo a chová se jako kretén k hostům. Někdo z kotle hostů ke mně přišel a snažil se mi dát peníze. Zjistil jsem, že se mi snaží zaplatit, abych na toho kreténa hodil pivo,“ psal McLean o netradičním zážitku.
Jinak si s kamarádem užíval kvalitní hokej a hlasité představení fanoušků. „Jsem zamilovaný,“ napsal k videu, na němž zachytil atmosféru v Pardubicích. „Termín narváno až pod strop se používá hodně, ale tady je přesný,“ přidal k návštěvě více než deseti tisícovek diváků.
Kanaďané byli i na Slavii
Podobné nadšení sdílel i Jordan. „Pardubice vyhrály jeden z nejintenzivnějších zápasů základní části, co jsem kdy viděl. Takovou intenzitu si v severní Americe schovávají na play off, ne na zápas základní části, který se hraje 4. října. Tohle místo miluju,“ psal spokojeně.
V případě obou Kanaďanů šlo už o několikátý zápas během jejich návštěvy Česka. Jordan stihl navštívit utkání Slavie s Havířovem a Sparty s Českými Budějovicemi. „Tohle místo působí jako NHL aréna – v tom nejlepším slova smyslu. Ale chybí mu ten „wow efekt“, díky kterému vynikají arény novější generace,“ psal o pražské o2 areně.
Pro McLeana byly Pardubice třetí destinací po Brně a prvoligové Třebíči. „Nejlepší atmosféra, jakou jsem kdy viděl na hokeji ve všech 124 arénách, které jsem navštívil. Obě strany arény skandují, zpívají a bubnují celý zápas,“ pochvaloval si během utkání mezi Kometou a Mladou Boleslaví.
V průběhu svého českého tripu chce McLean stihnout devět zápasů v deseti dnech. První tři má za sebou, už v pondělí se chystá do Českých Budějovic znovu na Kometu. Jeho dojmy už stihli postřehnout i uživatelé sítě X z Česka. „Všiml jsem si, že mi během večera přibylo hodně sledujících z Česka. Vítejte. Právě teď jsem na hokejovém turné po vaší zemi,“ zdravil McLean nové příznivce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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