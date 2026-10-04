Červenka (1+2) předčil Chlapíka, ten pak schytal rány. Smejkal: Dobrá bitka, aspoň pro mě
Intenzivní, akční, rychlý, chvílemi strhující. Takový byl trhák nedělního extraligového kola mezi Pardubicemi a Spartou, které ovládlo Dynamo 6:4 a odskočilo rivalovi na 11 bodů. Pražané sice mají o zápas méně, to však nic nemění na faktu, že po matném vstupu do nové sezony zůstávají hodně za očekáváním. Působivé představení opět vyšvihl 40letý Roman Červenka, s bilancí 1+2 měl navrch nad lídrem Sparty Filipem Chlapíkem (0+1), jenž navíc inkasoval tvrdé rány pěstí v nečekané bitce s Jiřím Smejkalem. „Bylo tam všechno!“ trefil se univerzální bojovník do hodnocení.
V pátek srazil Plzeň dvěma góly a jednou nahrávkou při výhře 4:2 nad Plzní, v neděli Roman Červenka obdobnou sadou bodů řídil skládku Sparty. Nestárnoucí mazák nejprve připravil přesilovkový gól Davidu Tomáškovi, pak sám využil excelentní souhru po trase Mikliš – Sedlák, aby ještě připravil gólovou teč Lukáši Sedlákovi. To vše za necelých 24 minut hry. Za tu dobu si Červenka a spol. vybudovali klíčové vedení 3:1 a osobnost týmu vyskočila na 17 bodů (5+12) v devíti partiích.
K prvnímu gólu hostů pomohl asistencí Filip Chlapík a šlo o skvělou, bleskurychlou akci v početní převaze. Od čisté výhry Michaela Špačka na buly po skórování Ronaldem Knotem od modré uběhly pouhé tři sekundy. Neskutečné…
Pro tahouna Sparty šlo ovšem o jediný světlý moment dlouho očekávaní partie. Už za stavu 1:1 v 11. minutě upaloval sám na Romana Willa, ale v zásadním momentu prohrál s gólmanovou vyrážečkou. Kritická chvíle však teprve měla přijít. Ve 35. minutě po sobě před vhazováním štěkali Chlapík s Jiřím Smejkalem, záhy shodili rukavice a šli do sebe pěstmi.
Mám to v mlze, přiznal Smejkal
Chlapík ukázal kuráž jako správný kapitán, ale od Smejkala to schytal. Dvě rány mířily velmi přesně na hlavu, následně ztratil rovnováhu a stal se poraženým v překvapivé bitce. „Filip se mě ptal na buly, řekl mi něco ve stylu: Pojď!... Kdyby to nebyl Filip, asi bych do toho nešel. Ale je to jejich nejlepší hráč, tak proč ne… Shodili jsme to a docela dobrý. Aspoň pro mě,“ pousmál se Smejkal. Jinak si moc nepamatoval. „Mám to trochu v mlze, ale kluci říkali, že to bylo jednoznačné,“ těšilo jej.
Z trestné lavice pak Chlapík putoval na ošetření do kabin. Tam se dozvěděl o tom, že kumpán Devin Shore vrátil Spartu do zápasu gólem z přesilovky na 2:4. A bylo i lépe, to když stejný hráč ve 47. minutě změnil stav na 3:4 z pohledu jeho týmu.
Jenže tady se ukázalo, že blízkost srovnání Dynamo nesundává, ale naopak rozdráždí. Po Noskově perfektní akci dorazil navrátilec z marodky Jáchym Kondelík na 5:3, aby za pár minut zvedl fanoušky ze sedadel padesátimetrovým sólem David Tomášek. „Všichni jsme čuměli s otevřenou pusou,“ nechápal Smejkal. „Krásně to projel, v tomhle je skvělý. Nabere rychlost ve středním pásmu a pak je hodně mobilní, rychle mění strany, na bránění těžké. Celý zápas mu vyšel výborně.“
Dynamo si to pohlídalo
Tady bylo jasno, byť se hosté pokoušeli o zázrak při závěrečné hře bez brankáře. „Dali nám šest gólů, to je hodně. Tolik gólů bychom neměli dostávat. Po dvou třetinách jsme si řekli, že to ještě zkusíme, dali jsme na 4:3, dostávali jsme se pak do dobrých pozic, z kterých by se zápas mohl zdramatizovat, ale potom jsme dvakrát inkasovali a Pardubice si to pohlídaly. Těžko hledat pozitiva…“ hlesl obránce Ronald Knot, v duelu viditelný v produktivitě za 1+1.
Snad jedině ta Chlapíkova kuráž. „Ve výsledku je jedno, jestli to byl Filip Chlapík nebo kdokoli jiný. Emoce v utkání byly a tohle nás nějakým způsobem nakoplo. Škoda, že ne natolik, abychom zápas otočili,“ povzdechl si bek Sparty.
Roman Červenka v sezoně
|Soupeř
|Bilance
|Výsledek
|Mountfield HK
|1+0
|3:5
|Litvínov
|0+2
|3:1
|Karlovy Vary
|1+0
|5:2
|Liberec
|0+3
|4:5
|Mladá Boleslav
|0+1
|4:1
|Kometa Brno
|0+2
|5:3
|Č. Budějovice
|0+1
|5:2
|Plzeň
|2+1
|4:2
|Sparta
|1+2
|4:2
|Celkem (9 zápasů)
|17 bodů
|(5+12)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|6
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|7
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|8
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|9
Č. Budějovice
|7
|3
|0
|1
|3
|17:23
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|6
|2
|1
|0
|3
|19:18
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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