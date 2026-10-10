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Strčil do rozhodčího, přijde o dva zápasy. Hvězdu Dynama potrestala disciplinární komise

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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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  • Obránce Pardubic Jan Košťálek dostal od disciplinární komise stopku na dva zápasy a pokutu 10 % z platu za úmyslné strčení do rozhodčího.
  • Útočník Jiří Smejkal obdržel ve stejném utkání finanční postih ve výši 10 % z platu za teatrální pád a filmování po kontaktu s holí soupeře.
  • Klíčový bek Dynamo zmešká nedělní šlágr proti Třinci i zápas v Olomouci a do hry se vrátí až 23. října v Kladně.

Obránce pardubických hokejistů Jan Košťálek přijde za strčení do rozhodčího o dva extraligové zápasy a deset procent z platu. Finanční postih ve stejné výši si za filmování vysloužil útočník Jiří Smejkal, jeho spoluhráč z Dynama. O dodatečném potrestání za prohřešky hráčů v pátečním utkání na ledě Vítkovic rozhodl ve zkráceném řízení šéf disciplinární komise extraligy Radim Bičánek, na webu o něm informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH).

V případě Košťálka posoudil Bičánek počínání jednatřicetiletého beka jako fyzické napadání rozhodčích. „V průběhu hry došlo ke vzájemnému kontaktu mezi hráčem a protihráčem. Rozhodčí se snažil dalšímu jednání hráče zabránit, načež Košťálek do rozhodčího úmyslně strčil oběma rukama,“ popsal hráčovo provinění.

Při stanovení trestu přihlédl navíc Bičánek ke skutečnosti, že hráč byl v uplynulém období disciplinární komisí opakovaně trestán.

Košťálek, jenž v předchozím průběhu duelu zvýšil náskok Východočechů na 3:1, je aktuálně pátým mužem týmové produktivity a zároveň jasně nejproduktivnějším obráncem Dynama. Z deseti utkání si připsal devět bodů za tři body a šest asistencí.

Kouč Dynama uznal: Honza to prostě přehnal

Trenérský štáb v čele s Filipem Pešánem ho bude nyní postrádat v nedělní bitvě proti dosud stoprocentnímu Třinci a pak také na ledě Olomouce, do bojů o extraligové body může znovu zasáhnout až v pátek 23. října při utkání v Kladně.

„Na Košťálka jsme samozřejmě naštvaní. On ví, že to neměl dělat. On si chtěl asi možná sebrat jenom hokejku, která byla pod tím rozhodčím. To rozhodčí asi nevěděl, Honza to prostě přehnal,“ uvedl asistent pardubického kouče Václav Kočí na tiskové konferenci po utkání v Ostravě, které obhájce titulu vyhrál 3:2.

Devětadvacetiletý autor druhého pardubického gólu Smejkal podle Bičánka přihrál ve třetí třetině pád, kvůli čemuž sudí vyloučili domácího útočníka Davida Ciencialu a musel si odpykat dvouminutový trest za faul vysokou holí.

„Po lehkém kontaktu hole protihráče s oblastí chrániče očí se Smejkal teatrálně chytil za obličej a pádem na hrací plochu se snažil vyvolat u rozhodčích dojem nedovoleného zákroku, za který byl protihráč v utkání rozhodčími potrestán. Pád v podobě, v jaké k němu došlo, nelze považovat za nevyhnutelný následek zákroku protihráče,“ vysvětlil verdikt Bičánek.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec9900045:1827
2Pardubice10800242:2724
3K. Vary8500319:1515
4Kladno9322228:2915
5Plzeň9321323:2114
6Liberec9402326:2514
7Mountfield9320425:2513
8Č. Budějovice9401423:2813
9Litvínov9311423:2612
10Sparta9302428:2811
11Brno8220424:2610
12Vítkovice8201521:297
13M. Boleslav9111621:356
14Olomouc9110717:335
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