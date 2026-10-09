Třinecká jízda pokračuje. Pardubice vyhrály pošesté v řadě. Liberec - Karlovy Vary 5:0
Vítězná série hokejistů Třince pokračuje. Oceláři v devátém kole Tipsport extraligy porazili Hradec 5:2 a vyhráli i podeváté v sezoně. Na vlně výher pokračují i Pardubice, které vyhrály ve Vítkovicích 3:2. Litvínov po dvou porážkách zabral a Olomouc porazil 3:1. Liberec na domácím ledě nasázel Karlovým Varům pět branek a Kladno vyhrálo proti Mladé Boleslavi.
Třinec - Hradec Králové 5:2
Třinec porazil Hradec Králové 5:2 a opět vylepšil vlastní extraligový rekord, protože vyhrál v úvodu sezony také devátý zápas za tři body. V repríze jarního čtvrtfinále udělal velký krok za dalším triumfem hned v úvodu zápasu, na začátku 14. minuty vedl už 2:0. Svěřenci kouče Borise Žabky mají v čele tabulky při plném bodovém zisku oslnivé skóre 45:18. Více ZDE>>>
Vítkovice - Pardubice 2:3
Pardubice vyhrály ve Vítkovicích 3:2 a zaznamenaly šestou výhru po sobě. Ačkoliv Východočeši na Moravě prohrávali, ve druhé části stav otočili a vítěznou trefu obstaral Jan Košťálek. Pardubičtí tak dále stíhají vedoucí Třinec, zatímco Ostravští potřetí v řadě prohráli a mají opačné starosti na druhém pólu tabulky.
Liberec - Karlovy Vary 5:0
Liberec uspěl na svém ledě proti Karlovým Varům 5:0. Bílí Tygři potvrdili zlepšenou formu a vyhráli potřetí za sebou, pokaždé přitom bodovali naplno. Hosté ztratili poprvé po sérii čtyř výher. Liberečtí vedli v čase 17:15 už 4:0. Čtyřmi body za dva góly a dvě nahrávky se zaskvěl útočník Jakub Rychlovský, brankář Petr Kváča uhájil druhou nulu v sezoně.
Kladno - Mladá Boleslav 4:3
Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4:3 a po sérii čtyř porážek vyhrálo podruhé. Doma Rytíři zabrali po třech prohrách v řadě a v pátém duelu před vlastním publikem si připsali druhé vítězství. Bruslařský klub natáhl sérii porážek na šest.
Litvínov - Olomouc 3:1
Litvínov porazil Olomouc 3:1 a po pěti zápasech tak naplno bodoval. Hanáci si připsali čtvrtou porážku za sebou, oproti předešlým dvěma utkáním ale dokázali skórovat. I nadále jsou poslední. Gólem a asistencí se pod výhru Vervy podepsal Ondřej Kaše.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4
Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6
Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9
Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12
Vítkovice
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13
M. Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14
Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
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