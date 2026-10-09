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Třinecká jízda pokračuje. Pardubice vyhrály pošesté v řadě. Liberec - Karlovy Vary 5:0

Radost Pardubic
Radost PardubicZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Třinec porazil Hradec a vyhrál podeváté v řadě
Bitka Marka Kaluse s Johnem Ludvigem
Zákrok Romana Willa
Třinec vyhrál podeváté v řadě
Bitka Marka Kaluse a Johna Ludviga
Třinec porazil Hradec a vyhrál podeváté v řadě
Daniel Král inkasoval v první třetině čtyřikrát
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Vítězná série hokejistů Třince pokračuje. Oceláři v devátém kole Tipsport extraligy porazili Hradec 5:2 a vyhráli i podeváté v sezoně. Na vlně výher pokračují i Pardubice, které vyhrály ve Vítkovicích 3:2. Litvínov po dvou porážkách zabral a Olomouc porazil 3:1. Liberec na domácím ledě nasázel Karlovým Varům pět branek a Kladno vyhrálo proti Mladé Boleslavi. 

Třinec - Hradec Králové 5:2

Třinec porazil Hradec Králové 5:2 a opět vylepšil vlastní extraligový rekord, protože vyhrál v úvodu sezony také devátý zápas za tři body. V repríze jarního čtvrtfinále udělal velký krok za dalším triumfem hned v úvodu zápasu, na začátku 14. minuty vedl už 2:0. Svěřenci kouče Borise Žabky mají v čele tabulky při plném bodovém zisku oslnivé skóre 45:18. Více ZDE>>>

Vítkovice - Pardubice 2:3

Pardubice vyhrály ve Vítkovicích 3:2 a zaznamenaly šestou výhru po sobě. Ačkoliv Východočeši na Moravě prohrávali, ve druhé části stav otočili a vítěznou trefu obstaral Jan Košťálek. Pardubičtí tak dále stíhají vedoucí Třinec, zatímco Ostravští potřetí v řadě prohráli a mají opačné starosti na druhém pólu tabulky.

Liberec - Karlovy Vary 5:0

Liberec uspěl na svém ledě proti Karlovým Varům 5:0. Bílí Tygři potvrdili zlepšenou formu a vyhráli potřetí za sebou, pokaždé přitom bodovali naplno. Hosté ztratili poprvé po sérii čtyř výher. Liberečtí vedli v čase 17:15 už 4:0. Čtyřmi body za dva góly a dvě nahrávky se zaskvěl útočník Jakub Rychlovský, brankář Petr Kváča uhájil druhou nulu v sezoně.

Kladno - Mladá Boleslav 4:3

Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4:3 a po sérii čtyř porážek vyhrálo podruhé. Doma Rytíři zabrali po třech prohrách v řadě a v pátém duelu před vlastním publikem si připsali druhé vítězství. Bruslařský klub natáhl sérii porážek na šest.

Litvínov - Olomouc 3:1

Litvínov porazil Olomouc 3:1 a po pěti zápasech tak naplno bodoval. Hanáci si připsali čtvrtou porážku za sebou, oproti předešlým dvěma utkáním ale dokázali skórovat. I nadále jsou poslední. Gólem a asistencí se pod výhru Vervy podepsal Ondřej Kaše.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec9900045:1827
2Pardubice10800242:2724
3K. Vary8500319:1515
4Kladno9322228:2915
5Plzeň9321323:2114
6Liberec9402326:2514
7Mountfield9320425:2513
8Č. Budějovice9401423:2813
9Litvínov9311423:2612
10Sparta9302428:2811
11Brno8220424:2610
12Vítkovice8201521:297
13M. Boleslav9111621:356
14Olomouc9110717:335
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