Dřevorubec Musil, Kacetl s teplotou i ti, které nemusí. Trhák očima toho, co obral Třinec
Byla by škoda, kdyby tak hutný svár mezi Pardubicemi a Třincem rozhodla tuctová trefa. Jasně, gól jako gól, nicméně útočník Jan Mandát se rozhodl, že nedělní šlágr prvního s druhým uzavře natrénovanou specialitou, kterou mu kolegové z týmu už dávno nebaští, ale jak vidno, na soupeře platí. O třetí sezonní gól žadonící pardubický kreativní dříč při brejku v nastavení před bekem Adámkem vykreslil náramnou otočku a prostřelil i Ondřeje Kacetla. Dva body Dynamu, jeden Ocelářům za konečný verdikt 5:4p a ovace desetitisícové návštěvy oběma souborům za předvedené divadlo. „Mělo to všechno,“ liboval si Mandát.
Popisovat gólovou akci je velké klišé, ale tady se nedá jinak. Můžete?
„Popravdě, já to zkouším občas na tréninku při cvičení jeden na jednoho. Jenže naši beci už vědí, co dělám, takže mi to pokaždé vypíchnou… Když jsem dostal puk v obranném pásmu, jejich bek Marian Adámek byl hrozně daleko ode mě. Věděl jsem, že když se rozjedu a našlápnu, budu mít chvilku čas na manévr kolem něj a že nemusím nutně jen střílet přes něj. Problesklo mi hlavou, že by to šlo udělat, navíc on jako pravák, že jo… Ale je to ode mě pořád jen střela bekhendem směr brána, není to tak, že bych mířil na určitou část branky. Je to zkrátka hozený na bránu a zaplaťpánbůh, že to takhle dopadlo.“
Gólmana tou otočkou a nečitelným zakončením asi lehce rozhodíte, že?
„Podle mě, když sám hráč neví, kam střílí, tak je to pro gólmana hodně těžký a sám neví, kam to poletí… (směje se) Když jsem si s Kácou podával ruku, říkal mi, kolik má teplotu, že jsem mu ji pěkně změřil teploměrem. Jsem za to hrozně rád, protože gól jsem potřeboval i pro svoji osobní pohodu. Hlavně nám pomohl nad Třincem vyhrát.“
Celkově skvělý zápas nejen pro diváky, ale i pro vás hráče, souhlasíte?
„Bylo to nahoru dolů, přelívačka v gólech, hodně emocí. Zkrátka jako každý zápas s Třincem. Taky fyzicky hodně náročné. Třinec má skvělý tým, ještě neprohrál, až teď poprvé. Ohromná kvalita na jejich straně. Vždycky se na zápas s nimi nesmírně těšíme. Narážíme na sebe poslední tři roky dost často i v play off, pokaždé je to vyhrocené.“
Zápasy s Třincem? Pokaždé zábava
Roste rivalita?
„Určitě. Za poslední dobu nás dvakrát vyřadili v play off, my je porazili až letos ve finále. Hráči jsou na obou stranách prakticky stejní. Třeba bráchové Kovařčíci mi jsou hodně blízcí, máme tam Davida Musila. Je to pokaždé zábava. Samozřejmě tam jsou i hráči, které zrovna úplně nemusím, je mezi námi rivalita, ale ty zmiňovat nebudu… (usmívá se) Prostě pokaždé speciální zápas a speciální motivace. Třinec, Sparta, Brno, Hradec…“
Zmínil jste beka Musila. Co vůbec říkáte jeho dělovce na 4:3? Takhle vypálit jsme ho neviděli roky.
„Však jsem mu to taky říkal, kde se to v něm vzalo… Asi to má z těch vousů. Co si je nechal narůst, má sílu jako dřevorubec.“
Neměli jste ideální výchozí podmínky, kvůli zranění nehrál Lukáš Sedlák a zejména v přesilovce scházel distancovaný Jan Košťálek. Jak těžké bylo vyrovnat se s těmito ztrátami?
„Nějací kluci nám chybí, ale vymlouvat se na to nemůžeme. Máme kádr, jaký máme… Ale i tak, pokud vám vypadne Lukáš Sedlák, tak hlavně Červusovi, ale i mně trochu chyběl. Nemůžeme však po Lukášovi chtít, aby odehrál všechny zápasy z celého programu. Musíme si poradit chvilku bez nich a budeme bojovat i za ně.“
Cíl obrat Třinec jsme měli v hlavě
Vnímali jste krom klasické touhy vyhrát i ten bonus v možnosti stát se prvním týmem, co sebere Oceláře o body?
„Určitě. Každý to měl v hlavě. Ne snad, že bychom si sedli a bavili se o tom, že jim půjdeme ukončit sérii, to ne. Ale každý to samozřejmě věděl. A klobouk dolů před nimi, i tady mohli vyhrát desátý zápas v řadě, to se v životě nikomu nepovedlo. Jak říkám, skvělý tým, který pro nás bude v sezoně velkým měřítkem a pokaždé to s nimi bude velice zajímavé.“
Cítíte sami na ledě změnu v jejich herním stylu po nástupu Borise Žabky? Tu vyšší ofenzivní aktivitu.
„Jednoznačně. Myslím, že jim v tom hodně pomohl i Filip Pyrochta v obraně. Nechci to vůbec znehodnocovat, protože se svým hokejem vyhráli spoustu titulů, ale už to přece jen z jejich strany není o odpalování puků. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale jsou víc kreativní, nepříjemní na forčeku. V předchozích letech mi přišlo, že když si nahodili puk do útočného pásma, nehrnuli se za ním tolik jako teď. Dřív si spíš odstoupili. Tady po nás chodili, jejich beci nás pinčovali v hloubce pásma. Je tam vidět určitá změna. Proto asi vyhráli devět zápasů v řadě… Máme s nimi ještě tři zápasy, bude to fakt zajímavé.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž