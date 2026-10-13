Pospíšil: Další tři roky v Kometě. Naše priorita, prohlásil boss Zábranský
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
- Útočník Kristián Pospíšil podepsal s Kometou Brno nový tříletý kontrakt, který ho v klubu drží minimálně do dubna 2029.
- Majitel a trenér Libor Zábranský označil dohodu za absolutní prioritu a důrazně odmítl spekulace o jakémkoliv výměně.
- Slovenský reprezentant zatím v extralize odehrál 209 utkání a po zranění ramene se brzy vrátí zpět do sestavy.
Výbušná novinka, která se nicméně čekala. Kometa neoznámila trejd Kristiána Pospíšila (30), nýbrž dohodu s ním o novém kontraktu. Je s platností na další tři roky a znamená, že by měl slovenský bourák zůstat v týmu až do konce dubna 2029. Minimálně. „Když jsem sem přicházel, nikdy bych neřekl, že by se Brno stalo mým domovem,“ prohlásil v klubovém videu. „Přijali jste mě skvěle, nikdy jsem si nemohl na nic stěžovat,“ vzkázal fanouškům.
Největší rival ze Sparty? Nebo jiná organizace? Kdepak, jak už web iSport avizoval, Kristián Pospíšil bude pokračovat v Kometě. Nyní už s novou smlouvou, ta stávající mu končila po této sezoně. „K hokejovému životu patří rozhodnutí, aby se člověk posouval. Já jsem jedno takové udělal,“ uvedl lídr mužstva, jenž poslední dva zápasy vynechal kvůli zranění. V pátek na Kladně by už nicméně mohl nastoupit.
Všechno proběhlo férově a na úrovni
Majitel klubu a zároveň hlavní trenér domluvu s populárním křidelníkem vítá. „Pro nás to byla priorita. Nic jiného jsme v jeho případě neřešili,“ sdělil Libor Zábranský. „Jakékoliv spekulace a fámy ohledně jeho takzvaného trejdu do jiného klubu nebyly a logicky nejsou pravdivé. Jsme rádi, že bude i nadále patřit k tahounům týmu a věřím, že budeme společně dělat radost našim fanouškům,“ přál si.
Pospíšil se v Brně objevil v lednu 2023, když ukončil štaci ve finské Lappeenrantě. Loni výrazně pomohl k extraligovému titulu. „Tyto vzpomínky mi nikdo nevezme,“ řekl emotivní útočník, jenž patří na své pozici ke hvězdám soutěže. Jednání o nové smlouvě prý byla seriózní. „Jsem vděčný, že všechno proběhlo férově a na úrovni. Tak, jak jsem zvyklý. Naše společná cesta bude pokračovat dál. Nevěřte spekulacím,“ pronesl ve video nahrávce.
Na jihu Moravy je spokojený, v týmu má silné postavení. Náleží k elitním útočníkům, postupně minimalizoval na ledě zkraty z vášně, které jeho kariéru lemují. Zklidnil se, aniž by ztratil emoce. „Strašně nerad prohrávám,“ ujistil.
Na transfer listině je bek
V tomto ročníku zatím odehrál osm zápasů, dal jeden gól a na čtyři přihrál. Aktuálně v sestavě chybí kvůli zranění z duelu v Českých Budějovicích, který nedohrál. Má jít o problém s ramenem. Následně Pospíšil vynechal bitvu na Spartě a domácí střet s Plzní. Nicméně jeho návrat do akce se blíží. Tým jeho nadstandardní individuální schopnosti potřebuje.
Mimo hru má totiž kouč Zábranský další borce – obránce Jana Ščotku a útočníka Silvestera Kuska. Na transfer listině je navíc bek Stanislav Svozil, řeší se údajně jeho výměna do Vítkovic či jinam v rámci extraligy. „Uvidíme, do konce týdne by mohlo být jasno,“ naznačil v neděli asistent Kamil Pokorný.
Třicetiletý slovenský reprezentant v extralize absolvoval 209 utkání, v nichž zaznamenal 56 gólů a 100 asistencí.
POHLED Michala Koštuříka: Dobrá zpráva
Načasování oznámení o dohodě Komety s Kristiánem Pospíšilem se povedlo. Zatímco hokejovým éterem letěly spekulace o možné výměně elitního útočníka, s nímž však nemívají trenéři lehké pořízení, klub s ním v tichosti ladil podmínky nové lukrativní smlouvy. Tříletý pakt potěšil v těžké době, kdy se týmu výsledkově a ani herně úplně nedaří, fanoušky. U většiny z nich je emotivní Slovák oblíbený, nedají na něj dopustit. Vzali ho rychle za svého. Je fakt, že bouřlivák ze Zvolena vystupuje směrem ke klubu a celému regionu pokorně, loajálně a s vděčností. V Brně se mu líbí, má rád, když na něj mužstvo spoléhá. Může si být jistý, že v této sezoně to nebude jinak. Když je „Pospec“ mentálně správně nastavený, nebruslí v extralize moc lepších útočníků. Pro Zábranského soubor by měl být po uzdravení hlavním „gamechangerem“.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž