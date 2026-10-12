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Pospíšil mimo sestavu a „odstřelování“ hráčů v Kometě. Probere se Hyka v Boleslavi?

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Pospíšil mimo sestavu a „odstřelování“ hráčů v Kometě. Probere se Hyka v Boleslavi? • Zdroj: isportTV
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Trenér a majitel Komety Libor Zábranský vládne tvrdou rukou. V úvodu extraligového ročníku to poznalo několik jeho svěřenců. Přesto se brněnský mančaft souží a zůstává hluboko pod možnostmi v létě notně posíleného kádru. Proč tomu tak je? Odpovědi nabídne bonusový materiál podcastu Zimák. Ten se dotkne také nedávného přestupu mezi Spartou a Mladou Boleslaví, kdy si dresy měnili Tomáš Hyka s Vojtěchem Hradcem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary9600322:1618
4Plzeň10331325:2216
5Mountfield10420428:2616
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov10311524:2812
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

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