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ONLINE: Litvínov - Mountfield HK. Hosté v předehrávce 11. kola usijulí o třetí místo

Hradec nasázel Spartě tři góly během pěti minut
Hradec nasázel Spartě tři góly během pěti minutZdroj: ČTK / Taneček David
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Hradce Králové budou v předehrávce 11. kola Tipsport extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která by v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre poskočila na sedmou pozici. Utkání na Zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17:30. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary9600322:1618
4Plzeň10331325:2216
5Mountfield10420428:2616
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov10311524:2812
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
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