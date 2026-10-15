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Nejasný případ černých startů šesťáků v osmé třídě. Kam byl nabízen Pospíšil?

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Zimák: Nejasný případ černých startů, old school Kometa. Kam byl nabízen Pospíšil? • Zdroj: isport.tv
Kristián Pospíšil podepsal s Kometou novou tříletou smlouvu
Útočník Pardubic Tomáš Vondráček
Aleš Stezka
Útočník Pardubic Tomáš Vondráček
Hynek Zohorna vstřelil první gól zápasu
Útočník Pardubic Tomáš Vondráček
Radost hráčů Komety
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Tipsport extraliga
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Kometě to nejde a hledá únikový východ z potíží. Hokejové Brno se pustilo do hráčských výměn a překopávání kádru. Do Pardubic pouští mistra světa Jana Ščotku a bere si k sobě připomínku titulů Tomáše Vondráčka, navíc do Litvínova míří největší letní defenzivní posila Stanislav Svozil. To jsou věci… Jako by nestačila bouře kolem Kristiána Pospíšila, kolem nějž se vyrojily zprávy o možném odchodu. Hodně témat pro další díl Zimáku, kde padne i informace, s jakým extraligovým klubem byla vedena komunikace ohledně slovenského útočníka.

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Řeší se i diskutabilní tresty disciplinární komise pro třinecké útočníky a nájezd do sudího olomouckého Matýse. Český hokej pitvá i nečekané téma z žákovské kategorie: černé starty dvou šesťáků za osmáky v dresu Vimperku. Na první pohled jasné pochybení trenéra Vimperku Davida Vinše má mnohem širší souvislosti, poukazující na nedokonalosti v systému rozvoje českého hokeje.

Kompletní díl sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3K. Vary9600322:1618
4Plzeň10331325:2216
5Mountfield10420428:2616
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov10311524:2812
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
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