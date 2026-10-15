Nejasný případ černých startů šesťáků v osmé třídě. Kam byl nabízen Pospíšil?
Kometě to nejde a hledá únikový východ z potíží. Hokejové Brno se pustilo do hráčských výměn a překopávání kádru. Do Pardubic pouští mistra světa Jana Ščotku a bere si k sobě připomínku titulů Tomáše Vondráčka, navíc do Litvínova míří největší letní defenzivní posila Stanislav Svozil. To jsou věci… Jako by nestačila bouře kolem Kristiána Pospíšila, kolem nějž se vyrojily zprávy o možném odchodu. Hodně témat pro další díl Zimáku, kde padne i informace, s jakým extraligovým klubem byla vedena komunikace ohledně slovenského útočníka.
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Řeší se i diskutabilní tresty disciplinární komise pro třinecké útočníky a nájezd do sudího olomouckého Matýse. Český hokej pitvá i nečekané téma z žákovské kategorie: černé starty dvou šesťáků za osmáky v dresu Vimperku. Na první pohled jasné pochybení trenéra Vimperku Davida Vinše má mnohem širší souvislosti, poukazující na nedokonalosti v systému rozvoje českého hokeje.
Kompletní díl sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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