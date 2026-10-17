Beránek se poprvé trefil střelou. V lese jsem lepší než na ledě, usmívá se vášnivý myslivec
Za minulé roky má Ondřej Beránek tvrdě odpracováno, možná i vysoko nad plán. Takže si nynější lehký úhor může dovolit a nikdo mu nemůže říct ani popel. Karlovarský útočník poctivě maká jako dřív a hlavně, Energie se obejde na vysoké úrovni i bez přívalu jeho přesných zacílení. Vzali za to ostatní. „Každá naše lajna může dát gól a hlavně kluci ve druhé, na co sáhnou, to smrdí gólem. Pro nás jedině dobře, jsme rádi,“ pochvaloval si 30letý mistr světa z Prahy po páteční výhře 5:0 v Olomouci.
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Úleva! Té jste si na Beránkovi museli hned všimnout. Jakmile prostřelil olomouckého gólmana Machovského a zvedl skóre na 3:0, zhluboka si oddechl. V desátém zápase sezony se prosadil teprve podruhé a vůbec poprvé po klasické střele – jeho první úspěch na Spartě v páté rundě padl po nevědomé teči. „Ruce jsem měl už svázané,“ přiznal karlovarský tahoun.
V sezoně 2024/25 zazářil třiceti trefami, další dvě přidal v play off. Rok poté zaknihoval 22 kotoučů v soupeřově síti. Stále výborný počin. Z druhé strany vám přináší i složitější období v případě, kdy jste delší čas střelecky na suchu. Každý vás porovnává s předchozími zářezy a kolem vás poletují otázky: Co se děje? Proč ti to nestřílí? Co s tím budeš dělat?
Jones je po zranění zpět
A něco takového se teď kolem Ondřeje Beránka děje. Nebo dělo. Klíčové pro jeho setrvání ve stále dobré psychické pohodě bylo, že pálí přesně jeho parťáci. Málokterý tým mimo superfavorizované soubory dokáže nahradit výpadek své elity. Ale ve Varech se to děje.
Trojice Bambula, Jones, Šťastný vystřelovala body od úvodních kol a držela se perfektně i po Jonesově zranění při Minárikově záskoku. Mimochodem Jones se v pátek vrátil do procesu a hned si odvezl dva body za primární nahrávky. Plus obří sklenici zavařeného bílého zelí jako cenu pro nejlepšího hráče hostí. „Klukům ve druhé lajně to lepí stejně, jako to lepilo nám loni a předloni. Což je super,“ těší Beránka.
Věří, že na Hané veškerou smůlu odšpuntoval. „Kéž by to tak bylo,“ doufá.
Střílím, jak se dá
Gólový pas mu připravil Jiří Černoch, pro nějž šlo o vůbec první asistenci v ročníku. „Aspoň že jsem se do šancí dostával, to bylo důležité pro celou naši lajnu. Byla otázka času, kdy tam nějaký gól padne,“ nepřestával Beránek doufat.
Dál věřil svým rutinám a práci. „Střílím, jak se dá. Nic jsem nezměnil, většinou však potřebuješ i štěstí. Teď ho moc nebylo, ale doufám, že se to zlomí. Podstatné je, že se daří týmu. Kdyby se mu nedařilo, bylo by to horší,“ popsal trefně. „Vzadu v hlavě jsem to měl, ale důležité bylo, že jsme vyhrávali. Někdy naopak na sebe potřebuješ tlak, že se ti nedaří. Doufejme, že se to teď roztrhá.“
Beránek je v hokejovém světě raritní svým koníčkem. Kdykoli to jde, míří s flintou do lesa. „V lese mi to teď jde líp než na ledě,“ pousmál se vášnivý myslivec.
Frodl zapsal třetí čisté konto v sezoně
V Olomouci před zápasem si v karlovarské kabině řekli i pár poznámek k místnímu týmu, který prožívá hlubokou krizi a zvlášť v domácích zápasech se zmítá v křeči. „Bylo to hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme. A přistoupili jsme k tomu dobře, hráli jsme poctivě svůj hokej šedesát minut,“ líbilo se Beránkovi.
Ale dopředu si nikdo nemohl být jistý. Nezřídka se stává, že zdravě fungující mužstvo, byť častěji prohrává, najde doma a třeba i s pomocí diváků klíč k obratu. „Tyhle zápasy jsou těžké v tom, když váš soupeř prohrává a leží na něm deka, potřebuje prolomit sérii, navíc je doma. Začátek nebyl jednoduchý, ale pomohli jsme si góly, které rozhodly. Dobře jsme to vzadu ubránili a nepouštěli domácí do prostoru před bránou. Naopak my byli důrazní u nich na brankovišti, kde jsme svoje góly dali,“ popsal Beránek.
A tak Dominik Frodl zapsal třetí čisté konto a jeho sezonní sada s inkasovanými góly je unikátní: 1,1,1, 0, 0, 1, 1, 0. „Mít kvalitního gólmana za zády je vždycky fajn. Klobouk dolů před tím, jakou má formu,“ pokyvuje hlavou Ondřej Beránek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|11
|10
|0
|1
|0
|52:23
|31
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|10
|7
|0
|0
|3
|27:16
|21
|4
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|5
Č. Budějovice
|11
|6
|0
|1
|4
|30:32
|19
|6
Sparta
|11
|5
|0
|2
|4
|33:28
|17
|7
Plzeň
|11
|3
|3
|1
|4
|25:24
|16
|8
Kladno
|11
|3
|2
|2
|4
|30:34
|15
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Brno
|10
|3
|2
|1
|4
|27:29
|14
|11
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|12
M. Boleslav
|11
|2
|1
|1
|7
|23:39
|9
|13
Vítkovice
|10
|2
|0
|1
|7
|22:35
|7
|14
Olomouc
|11
|1
|1
|0
|9
|18:41
|5
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