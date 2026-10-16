Předplatné

ONLINE: Třinec si může proti Boleslavi upevnit vedení, Plzeň hraje se Spartou

Radost třineckých hráčů po čtvrtém gólu
Radost třineckých hráčů po čtvrtém góluZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Radost třineckých hráčů po čtvrtém gólu
Radost třineckých hráčů po čtvrtém gólu
Matěj Kubiesa srovnal na 2:2
Matěj Kubiesa srovnal na 2:2
Radost hráčů Mladé Boleslavi
Sparta vyhrála teprve podruhé doma
Gól Michaela Špačka
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Třince v jedenáctém kole extraligy hrají s Mladou Boleslaví a mohou zvýraznit vedení v tabulce. Oceláři mají v čele náskok dvou bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehrály v září. Na programu je jen pět duelů, Litvínov s Hradcem Králové se utkaly ve čtvrtek. Všechna utkání extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.435.075.98Detail
LIVE
--Tipsport2.442.54Detail
LIVE
--Tipsport2.254.092.69Detail
LIVE
--Tipsport3.034.12.05Detail
LIVE
--Tipsport2.333.92.67Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec10901049:2328
2Pardubice11810247:3126
3Mountfield11520432:2719
4K. Vary9600322:1618
5Plzeň10331325:2216
6Č. Budějovice10501427:3116
7Kladno10322329:3215
8Sparta10402431:2814
9Liberec10402429:2914
10Litvínov11311625:3212
11Brno9221425:2811
12M. Boleslav10211623:369
13Vítkovice9201621:327
14Olomouc10110818:365
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů