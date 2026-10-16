ONLINE: Třinec si může proti Boleslavi upevnit vedení, Plzeň hraje se Spartou
Hokejisté Třince v jedenáctém kole extraligy hrají s Mladou Boleslaví a mohou zvýraznit vedení v tabulce. Oceláři mají v čele náskok dvou bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehrály v září. Na programu je jen pět duelů, Litvínov s Hradcem Králové se utkaly ve čtvrtek. Všechna utkání extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
Mountfield
|11
|5
|2
|0
|4
|32:27
|19
|4
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|5
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|11
|3
|1
|1
|6
|25:32
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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