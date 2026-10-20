ONLINE: Vítkovice chtějí utnout sérii porážek, hostí Liberec. Vary hrají s Kometou
Hokejisté Karlových Varů si mohou v dnešní dohrávce 6. extraligového kola upevnit třetí místo za rozjetými kolosy Třincem a Pardubicemi. Na domácím ledě přivítají od 18 hodin brněnskou Kometu. O půl hodiny dříve začne předehrávka 15. kola mezi Vítkovicemi a Libercem, v níž mají před sebou Ostravané jednoznačný úkol - utnout sérii šesti porážek. ONLINE přenosy obou duelů sledujte na iSport.
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Západočeši si v neděli připsali čtvrtou prohru z 11 odehraných utkání, podkrušnohorskou bitvu v Litvínově nezvládli a podlehli 1:3. S návratem do své arény ale chtějí natáhnout úspěšnou sérii v domácím prostředí, kde sice na úvod sezony podlehli Třinci (0:2), ale pak přehráli České Budějovice, Plzeň a Kladno. Pokaždé přitom brali tři body a soupeře nechali vždy jen jednou skórovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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