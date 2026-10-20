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ONLINE: Vítkovice chtějí utnout sérii porážek, hostí Liberec. Vary hrají s Kometou

Jan Hladonik a Anthony Nellis se radují z vyrovnávací branky Vítkovic na ledě Plzně
Jan Hladonik a Anthony Nellis se radují z vyrovnávací branky Vítkovic na ledě PlzněZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Matyáš Filip se jako jediný hráč prosadil v samostatných nájezdech a rozhodl o výhře Plzně nad Vítkovicemi
Plzeňský brankář Nick Malík vyráží puk po střele vítkovického týmu
Další puk v síti Dominika Hrachoviny, z plzeňského gólu se raduje Adam Měchura
Zklamaní hráči Vítkovic
Dominik Hrachovina
Souboj Sparty a Vítkovic
Trenér Vítkovic Yorick Treille
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iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté Karlových Varů si mohou v dnešní dohrávce 6. extraligového kola upevnit třetí místo za rozjetými kolosy Třincem a Pardubicemi. Na domácím ledě přivítají od 18 hodin brněnskou Kometu. O půl hodiny dříve začne předehrávka 15. kola mezi Vítkovicemi a Libercem, v níž mají před sebou Ostravané jednoznačný úkol - utnout sérii šesti porážek. ONLINE přenosy obou duelů sledujte na iSport.

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Západočeši si v neděli připsali čtvrtou prohru z 11 odehraných utkání, podkrušnohorskou bitvu v Litvínově nezvládli a podlehli 1:3. S návratem do své arény ale chtějí natáhnout úspěšnou sérii v domácím prostředí, kde sice na úvod sezony podlehli Třinci (0:2), ale pak přehráli České Budějovice, Plzeň a Kladno. Pokaždé přitom brali tři body a soupeře nechali vždy jen jednou skórovat.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec121101054:2434
2Pardubice12910251:3229
3K. Vary11700428:1921
4Mountfield12520535:3119
5Č. Budějovice12601532:3519
6Plzeň12341431:2918
7Kladno12422433:3618
8Sparta12502534:3017
9Brno11331430:3116
10Liberec11403431:3215
11Litvínov12411628:3315
12M. Boleslav12311727:4212
13Vítkovice11202727:418
14Olomouc121101019:455
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