Černá série končí, Liberci i Vítkovicím. Dva body jsou pro nás zlaté, ví hrdina Stránský
Bylo to jako na houpačce. Vítkovice dělily necelé tři minuty od tříbodového zisku, naproti tomu Liberec měl v nájezdech k dispozici hned dva mečboly. Bod navíc brala nakonec Ridera. První vítězství po šestizápasové šňůře porážek jí zajistil Šimon Stránský, navrátilec do sestavy po problémech s rukou. „Jsem strašně rád, že jsem zpátky. Pauza naštěstí tak dlouhá nebyla. Vypadalo to, že může být i delší, ale naštěstí ne,“ těšilo Stránského po výhře 3:2.
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Rovnou zkraje sezony zabředli do velkých potíží. V jedenácti zápasech získali vítkovičtí hokejisté pouze osm bodů, méně jich vybojovala jen poslední Olomouc. Před utkáním s Libercem stačili Ostravané porazit pouze kohouty a Mladou Boleslav. Po bodu pak přivezli z Hradce Králové a Plzně.
V duelu s Tygří smečkou už modrobílí museli, další zaváhání pro ně bylo nepřípustné. I tentokrát se dostali do problémů, avšak na Lencovu branku v přesilovce později zareagovali Jan Bernovský s Jindřichem Abdulem. Tříbodový triumf ale domácím uplaval, v čase 57:45 vystřelil prodloužení liberecký lídr Radim Šimek. Severočeši brali v Ostravě první bodík po čtyřleté odmlce. „Snad jsme to bohudík prolomili,“ hlásil Šimek po utkání.
Nájezdy rozsekl v šesté sérii Šimon Stránský
V nájezdech už ale slavily Vítkovice. „Myslím, že jsme nastoupili s o něco větší energií. Pro nás je to dobré vítězství, ale taky ztracený bod. Myslím si, že celkově jsme udělali dost, abychom to ukončili dřív,“ hodnotil vítkovický kouč Yorick Treille.
Nájezdové drama, v němž dlouho byli napřed hosté, rozsekl v šesté sérii Šimon Stránský. Druhý nejproduktivnější forvard týmu absentoval od 2. října, bez něj ještě Vítkovičtí nevyhráli. „Šimon je velmi důležitý. Každý hráč má svou roli a on patří k těm ofenzivním, kteří mají schopnost tvořit hru, přecházet přes soupeře a vytvářet nebezpečí. Je dobré ho mít zpátky v týmu, když nějakou dobu nehrál,“ pochvaloval si Treille.
Dva body stoprocentně bereme
Z povedeného comebacku měl dobrý pocit i samotný Stránský. „Hodně se nám ulevilo, že jsme alespoň doma dva body vzali. Takhle musíme pracovat dál a zároveň věřit, že se to teď otočí a budeme vyhrávat dál,“ líčil.
„Dva body stoprocentně bereme. Nejsme v pozici, kdy bychom si mohli vybírat. Tři tam sice visely ve vzduchu, ale musíme být pokorní a brát i ty dva, které jsou pro nás zlaté,“ doplnil Stránský, jemuž na tribuně tleskal také táta Darek, vedoucí vítkovické akademie.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10
Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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