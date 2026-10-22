ONLINE: Olomouc - Mladá Boleslav. Hanáci chtějí přerušit tragickou sérii porážek
Hokejisté poslední Olomouce mají v předehrávce 13. extraligového kola proti Mladé Boleslavi možnost přiblížit se k týmům, které mají v tabulce těsně nad sebou. Hanáci k tomu potřebují ukončit sérii sedmi porážek, během níž vyšli bodově naprázdno. Bruslaři jsou dvanáctí a mají o sedm bodů více. Utkání od 18:00 sledujte ONLINE na webu iSport.
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|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|12
|7
|1
|0
|4
|30:20
|23
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|12
|3
|3
|2
|4
|31:33
|17
|10
Liberec
|12
|4
|0
|4
|4
|33:35
|16
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|12
|2
|1
|2
|7
|30:43
|10
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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