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ONLINE: Olomouc - Mladá Boleslav. Hanáci chtějí přerušit tragickou sérii porážek

Olomoučtí hokejisté prohráli sedmý duel v řadě bez bodového zisku a dál se topí na dně Tipsport extraligy
Olomoučtí hokejisté prohráli sedmý duel v řadě bez bodového zisku a dál se topí na dně Tipsport extraligyZdroj: ČTK / Luděk Peřina
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté poslední Olomouce mají v předehrávce 13. extraligového kola proti Mladé Boleslavi možnost přiblížit se k týmům, které mají v tabulce těsně nad sebou. Hanáci k tomu potřebují ukončit sérii sedmi porážek, během níž vyšli bodově naprázdno. Bruslaři jsou dvanáctí a mají o sedm bodů více. Utkání od 18:00 sledujte ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec121101054:2434
2Pardubice12910251:3229
3K. Vary12710430:2023
4Mountfield12520535:3119
5Č. Budějovice12601532:3519
6Plzeň12341431:2918
7Kladno12422433:3618
8Sparta12502534:3017
9Brno12332431:3317
10Liberec12404433:3516
11Litvínov12411628:3315
12M. Boleslav12311727:4212
13Vítkovice12212730:4310
14Olomouc121101019:455
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