Hrabík po trejdu ze Sparty: Představoval jsem si to jinak. V Kladně šel hned do akce
Ještě ráno se připravoval se Spartou, odpoledne už byl v dresu Kladna u výhry 2:1 nad Vítkovicemi. Kryštof Hrabík zažil pořádně hektický den, informaci o jeho výměně potvrdily kluby jen pár hodin před úvodním vhazováním. Z tribuny ještě sledoval počínání bývalých spoluhráčů Martin Procházka, jenž putuje opačným směrem jako protihodnota. „První mám úspěšně za sebou. Teď musíme pokračovat a nabalovat výhry,“ velel nový muž v kádru Rytířů.
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Kluby oznámily výměnu krátce před nedělním zápasem. Kdy jste měl o trejdu jasno vy?
„Oficiálně jsem se to dozvěděl až dneska. Byl jsem normálně v programu ještě na Spartě a ráno mi řekli, že k tomu došlo. Rozloučil jsem se s kluky, zabalil si věci a odpoledne už se hlásil tady. Snažil jsem se přizpůsobit, co nejlépe to šlo. Abych hlavně týmu pomohl ke třem bodům.“
Vaše jméno už nějakou dobu kolovalo spekulacemi o možné výměně. Dělo se něco už dřív?
„Snažím se soustředit na věci, které ovlivním. Říkala se toho spousta, samozřejmě se to ke mně dostalo. Člověk se musí snažit to vytěsnit z hlavy. Dopadlo to takhle, jsem rád. Teď už se soustředím na Kladno, budu bojovat za Rytíře.“
Jsem šťastný, že jsem tady
Vedení Sparty mluvilo o tom, že jste nebyl spokojený s vytížením.
„Na rovinu jsem si to představoval trošku jinak. Ale člověk si musí pozici vybojovat. Beru to. Tým tam byl dobrý, s kluky, kteří odvádí dobrou práci. Jsem šťastný, že jsem tady, a budu se snažit pomoct, co bude v mých silách.“
Proti Vítkovicím jste hned měl nejvyšší icetime v sezoně (14:49). Byla radost zahrát si víc?
„Jo, radost je asi dobré slovo, dobře použité. Jelikož jsem toho moc neodehrál, hodně jsem trénoval. Cítím se dobře. Když člověk dostane důvěru, snaží se makat, co nejvíc to jde. Zaplaťpánbůh za tři body. Takhle je potřeba hrát dál a nabalovat výhry.“
Podobný scénář jste zažil už loni, kdy jste přišel do Kladna na měsíc a nastartoval se. Slibujete si to samé?
„Určitě, loni mě to doslova probralo. Do té doby jsem měl sezonu špatnou. I to je jeden z důvodů, proč jsem rád, že to dopadlo takhle. Mám na co navazovat, znám tady půlku kabiny, možná víc. To mi určitě pomůže.“
Není to o mně
Tomáš Plekanec říkal, že se váš výkon postupně zvedal. Cítil jste to stejně?
„Rozhodně. Jediná kaňka je gól, který jsme dostali. Jinak jsem se cítil líp a líp. Bylo toho hodně, ale takový je hokejový život. Na začátku zápasu to bylo znát, ale vypořádal jsem se s tím, obrovsky mi pomohli kluci. Za to velký dík. Snažil jsem se jim to jen co nejvíc ulehčit a dělat všechno pro to, aby tým uspěl.“
Načasováním přišel trejd opravdu zajímavě. Už v úterý přijede do Kladna Sparta. Co čekáte?
„Těším se. Budu se snažit jako každý jiný zápas. Asi bych lhal, kdybych říkal, že to nebude speciální. Teď jsem v Kladně a chci tady být. Budu bojovat za Rytíře a doufám, že se dobře připravíme a Spartu potrápíme co nejvíc.“
Chce se člověk zároveň ukázat?
„To je asi přirozené. Ale asi to mám nastavené tak, že v každém zápase chci podat co nejlepší výkon. A je jedno, proti komu hraju. Hlavně, abychom to zvládli jako tým. Není to o mně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Mountfield
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5
Č. Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6
Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10
Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11
Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12
M. Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
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