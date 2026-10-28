ONLINE: Kometa - Třinec. Sváteční extraligová dohrávka, lídr soutěže jede do Brna
Hokejisté Brna budou v dnešní sváteční dohrávce 15. kola extraligy proti vedoucímu Třinci usilovat od 18.00 o prodloužení úspěšné série ve vzájemných zápasech na domácím ledě. Oceláře porazili před svými fanoušky v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou. Sledujte přímý přenos ONLINE na webu iSport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|9
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž