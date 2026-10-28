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ONLINE: Kometa - Třinec. Sváteční extraligová dohrávka, lídr soutěže jede do Brna

Jakub Flek řídil výhru Komety v Litvínově
Jakub Flek řídil výhru Komety v LitvínověZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Brna budou v dnešní sváteční dohrávce 15. kola extraligy proti vedoucímu Třinci usilovat od 18.00 o prodloužení úspěšné série ve vzájemných zápasech na domácím ledě. Oceláře porazili před svými fanoušky v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou. Sledujte přímý přenos ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice15911456:4130
3Kladno15632444:4126
4Č. Budějovice15802543:4026
5K. Vary15720636:2725
6Mountfield15621640:3823
7Liberec14604438:3622
8Litvínov15611734:3921
9Brno14432537:3720
10Plzeň15351634:3520
11Sparta15512738:3919
12M. Boleslav15421834:4917
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc152121026:5210
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