Finský snajpr a mozek z Kanady: extraliga žasne nad duem z Kladna. Proč souhra šlape?
Kladenská první formace pod vedením zahraničních opor Daniela Audettea a Nika Ojamäkiho výrazně ožila po návratu dlouho zraněného Samuela Vigneaulta.
Finský kanonýr Niko Ojamäki se díky devíti přesným zásahům posunul na čelo ligových střelců a Kladno poskočilo po čtyřech výhrách v řadě na třetí příčku.
Sportovní ředitel Tomáš Plekanec bodové sklizni pomohl složením úspěšné přesilovkové pětky z pěti útočníků, kterou z pozice obránce diriguje Audette.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V minulé sezoně potřebovali čas na adaptaci. Teď dvojka Daniel Audette a Niko Ojamäki táhne Kladno ke špici a v bodování nenápadně šlape na paty borcům jako Roman Červenka, Libor Hudáček nebo David Tomášek. Fin dokonce kraluje extraligovým střelcům, přestože dvě utkání vynechal.
„Chemie je dobrá, vycházíme dobře mimo led, takže pak je to na hřišti ještě snadnější,“ popisoval žhavou souhru Audette. Podle dojmu z posledních klání našla zahraniční dvojice konečně i vhodného centra.
Hledání třetího do party
Na začátku se lehce svezli s hrozivou marodkou v kladenském útoku. Niko Ojamäki s Danielem Audettem se podle očekávání chopili role lídrů v první formaci, ale opakovaně se u nich točil třetí do party.
Šanci dostali Filip Přikryl, Marcel Marcel, Oskar Lisler i Nicolas Hlava a pořád to nebylo ono. Zahraniční dvojice sbírala body, jenže jste měli pocit, že vhodné složení elitní řady je potřeba ještě najít. Otazníky smazal po návratu z marodky Samuel Vigneault.
„Všechno má svůj vývoj. Sam se teď uzdravil, odehrál s nimi čtvrtý zápas a zlepšují se. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Neoznačil bych to tak, že jsme našli prvního centra, ale v tuhle chvíli si sedli,“ vyprávěl po výhře nad Spartou trenér Radim Rulík. „Niko je střelec a Sam všestranný hráč. Je zábava hrát s oběma,“ pochvaloval si Audette.
V kladenském týmu má pozici tvůrce hry číslo jedna. Soupeřům dělá problémy skvělým pohybem i neotřelými řešeními. Ojamäki jako ryzí střelec těží z jeho mazanosti, Vigneault s téměř dvěma metry výšky obstará černou práci. Chodí před brankoviště, nebojí se srazit. Zaujme i konzistence lídrů. Ojamäki dosud nebodoval jen ve dvou ze 13 zápasů, Audette vyšel naprázdno čtyřikrát.
Nejlepší střelec ligy
Oba se díky tomu zařadili mezi nejvýraznější hráče soutěže. S 15 zápisy ztrácejí na nejproduktivnějšího Romana Červenku pět bodů a uzavírají první sedmičku bodování. Mezi střelci dokonce nikdo nemá na devítigólového Fina. „To jsem ani nevěděl, ale vůbec mě to nepřekvapuje,“ vypálil Audette, když se dozvěděl, že jeho parťák kraluje kanonýrům. „Je rozjetý,“ uznal.
Zahraniční dvojici přivedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec do Kladna už před předchozí sezonou. Potenciál byl veliký, Audette s Ojamäkim spolu hráli už v Klotenu a předtím v Podolsku. Přesto se loni nějakou dobu hledali.
„Na začátku sezony jsem se potřeboval adaptovat. Neměli jsme dobrý začátek, kvůli tomu to bylo těžší. Přišel jsem do nové ligy, zvykl jsem si na ni až později v sezoně. Snažil jsem se co nejrychleji naučit, co tahle soutěž obnáší,“ popisoval Audette.
V novém ročníku je adaptace minulostí. Zkušený pár fungoval už v předkole play off a po letní pauze pokračuje. Ojamäki se při udržení nastoleného tempa může posunout ze třinácti branek přes třicítku, oba mají ročník rozjetý na více než 50 kanadských bodů. „Hraju svoji hru. Máme dobrý systém, díky němuž je to pro nás ještě snazší. Cítím se opravdu dobře,“ hlásil Kanaďan.
Přesilovka jen z útočníků
Díky němu šla nahoru i přesilovka Rytířů. Kladno se ve výhodách dlouho trápilo, často měl během dvouminutového trestu víc šancí oslabený soupeř. Plekanec, který má v realizačním týmu na starosti speciální týmy, proto sestavil pětku výhradně z útočníků. A ta zatím šlape.
„Hodně jsme na tom pracovali od začátku sezony. Kony (Jakub Konečný) a Niko jsou skvělí na kruzích, Kelly (Klíma) a Sam jezdí všude po ledě, aby nám pomohli. Je to dobré,“ řekl Audette.
Právě na něm stojí úloha být kreativní, řídit hru od modré čáry a rozdávat přesné přihrávky. Tedy role, v níž se cítí jako doma. „Líbí se mi to. Rád přihrávám a snažím se uvolňovat kluky na střelu. Sedí to do mého stylu hry. Díky Konymu a Nikovi je to pro mě snadné,“ chválil parťáky.
Kladno zatím díky pohodě opor míří vzhůru. Čtyři výhry v řadě posunuly Rytíře na třetí místo v našlapané tabulce, postupně se zlepšila i nepříliš lichotivá domácí bilance. „Když po ledě létáme a fanoušci jsou hlasití, je pro soupeře těžké tady hrát,“ liboval si Audette.
Nejproduktivnější hráči Kladna
|Hráč
|Zápasy
|Body
|1.Niko Ojamäki
|13
|15 9+6
|2.Daniel Audette
|15
|15 5+10
|3.Jakub Konečný
|12
|12 5+7
|4.Filip Přikryl
|15
|11 3+8
|5.Nicolas Hlava
|12
|8 1+7
|11.Samuel Vigneault
|6
|4 1+3
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|12
|1
|1
|1
|62:34
|39
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|9
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž