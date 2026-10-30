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ONLINE: Dynamo chce ukončit sérii porážek, trápící se Sparta proti Boleslavi

Filip Pešán na střídačce Pardubic
Filip Pešán na střídačce PardubicZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Pardubic hrají v utkání 16. extraligového kola na ledě Karlových Varů o ukončení série tří porážek, během níž si obhájce titulu připsal jediný bod. Nejdelší vítěznou šňůrou se naopak v těchto dnech pyšní Kladno, které zabojuje proti Liberci již o pátou výhru v řadě. Na programu je šest zápasů, trápící se Spartu čeká Mladá Boleslav. Všechny duely sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151211162:3439
2Pardubice15911456:4130
3Kladno15632444:4126
4Č. Budějovice15802543:4026
5K. Vary15720636:2725
6Mountfield15621640:3823
7Liberec14604438:3622
8Brno15433540:4121
9Litvínov15611734:3921
10Plzeň15351634:3520
11Sparta15512738:3919
12M. Boleslav15421834:4917
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc152121026:5210
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