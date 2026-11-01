Derby pro Třinec i v hledišti. Jsme domácí, řvali hosté. Moc respektu, štvalo Vítkovice
Čtrnáct skalpů, tři prohry a celkem 42 bodů. S velmi pozitivní bilancí končí lídr z Třince úvodní extraligovou pasáž před reprezentační pauzou. V neděli obral v derby za mohutné podpory fanoušků Vítkovice poměrem 3:1. „My jsme tady domácí,“ křičel červenobílý kotel. Efektivní válec v první třetině zastavila úspěšná trenérská výzva Yorricka Treilleho, jenže jeho svěřenci se prosadili až s koncem 58. minuty. „Asi to jinak neumíme,“ narážel hostující Ondřej Kovařčík na hektický závěr.
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Za osm minut mohlo být hotovo. Třinec v úvodní třetině nakopla šťastná trefa, kdy Andrej Nestrašil ze záporného úhlu napálil kotouč před brankoviště na Daniela Kurovského. Od chráničů bývalého útočníka Vítkovic se puk odrazil do sítě. Záhy tečí gólově promluvil ještě Michal Kovařčík, po něm devět sekund před sirénou úspěšně dorážel Libor Hudáček.
Měli jsme do toho vletět, litoval Číp
Velkou tragédii mírnili domácí tím, že třetí zásah Ocelářů podrobili přísnému zkoumání rozhodčích u videa. Trenérská výzva odhalila, jak Marko Daňo až příliš intenzivně pracoval v brankovišti. Povedenou intervencí dokázali Ostravané zastavit hostující gólostroj. Přesto nemohli být se vstupem vůbec spokojení.
„Asi tam bylo hodně respektu, což je pochopitelné, protože Třinec je úžasný tým. Ale stejně jsme do toho měli před domácí kulisou vletět, být trošku agresivnější a zapojit emoce. Změnili jsme přístup od druhé třetiny, která byla, jak měla být,“ zamýšlel se vítkovický útočník Radek Číp, host ze Zlína, který má pro extraligu vyřízené střídavé starty.
Směrem dopředu se domácí přesto prosazovali ztuha. „Hlavně začátek byl zklamáním. Měli jsme být mnohem více iniciativní, ne pasivní. Z toho plynuly jejich góly. Aspoň jsme ukázali zlepšenou reakci, ale nedokázali jsme šance zužitkovat. Musíme využít přesilovky. Těžká porážka. Víme, že můžeme být lepší, o pauze nás čeká dřina,“ avizoval trenér Treille.
Stránskému scházel centimetr
Hosté si hodně hlídali, aby neprošustrovali náskok dvou gólů jako v pátek v Plzni. „Přestali jsme být aktivní, chtěli jsme spíš udržet vedení. Bylo to nahoru – dolů, museli jsme se uklidnit. Ještě že jsme výsledek na konci nějak ukopali,“ doplnil za třineckou stranu reprezentant Ondřej Kovařčík.
Nejblíže ke korekci měl v prostřední třetině unikající Šimon Stránský. Zřejmě nejkreativnější útočník z vítkovického tábora se pokusil Mazance prostřelit umístěným zakončením, scházel mu možná centimetr. Puk se od tyčky odrazil do brankářova boku, ale odtud putoval do bezpečí. Třinec velkou šanci přežil bez úhony, což bylo pro další průběh určující.
„Šimon to udělal krásně, výborná střela. Možná nám v zápase chybělo trošku štěstíčka, aby se puk odrazil do branky. Mohlo to být celé jinak,“ smutnil Číp.
Reprezentaci si nikdo nezasloužil
Reakci totiž Vítkovice zosnovaly až příliš pozdě. Měl v tom prsty Stránský, který povedeně našel u pravé tyčky Marka Hrivíka. V závěru se ještě modrobílí pustili do tlaku, přesto jsou stále daleko od ideálního rozpoložení. Odpovídá tomu, že v českém národním týmu postrádají svého zástupce.
„Tak to je. Trenéři vybírají ty nejlepší, u nás si nominaci nikdo nezasloužil. Tohle není v naší moci, nestaráme se o to. Čeká nás týden tvrdé práce, abychom se nachystali na těžké soupeře po pauze,“ dívá se na současnou situaci Treille.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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