ONLINE: Pardubice - Mladá Boleslav. Sparta vyzve Litvínov, v Ostravě se hraje derby
Vedoucí Třinec hraje v 17. kole hokejové extraligy na ledě předposledních Vítkovic. Kladno zkouší prodloužit pětizápasovou vítěznou sérii na ledě Plzně, České Budějovice přivítají Karlovy Vary. Hraje také Sparta s Litvínovem, Liberec s Hradcem Králové a Kometa Brno s poslední Olomoucí. Program startuje v 15.00. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2
Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3
Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4
Č. Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5
K. Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8
Sparta
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9
Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11
Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12
M. Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13
Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14
Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13
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