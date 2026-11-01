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ONLINE: Pardubice - Mladá Boleslav. Sparta vyzve Litvínov, v Ostravě se hraje derby

Hokejisté Pardubic slaví gól
Hokejisté Pardubic slaví gólZdroj: ČTK / Josef Vostárek
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Vedoucí Třinec hraje v 17. kole hokejové extraligy na ledě předposledních Vítkovic. Kladno zkouší prodloužit pětizápasovou vítěznou sérii na ledě Plzně, České Budějovice přivítají Karlovy Vary. Hraje také Sparta s Litvínovem, Liberec s Hradcem Králové a Kometa Brno s poslední Olomoucí. Program startuje v 15.00. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. 

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec161211264:3839
2Pardubice161011460:4333
3Kladno16732448:4329
4Č. Budějovice16802643:4426
5K. Vary16720738:3125
6Mountfield15621640:3823
7Plzeň16451638:3723
8Sparta16612742:4022
9Liberec15604540:4022
10Brno15433540:4121
11Litvínov16611836:4221
12M. Boleslav16421935:5317
13Vítkovice15412837:4916
14Olomouc163121030:5213
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