ONLINE: Vedoucí Třinec proti Liberci, Pardubice hrají s Kometou. Natáhne Kladno sérii?
V hokejové extralize se zápasy osmnáctého kola opět naplno rozběhnou boje o body po reprezentační pauze vyhrazené Finským hrám. Vedoucí Třinec se utká s Libercem, druhé Pardubice s brněnskou Kometou, třetí Kladno se pokusí v Olomouci natáhnout šestizápasovou bodovou sérii a čtvrté Karlovy Vary čeká duel s pražskou Spartou. Úvodní duel startuje v 17.00, všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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