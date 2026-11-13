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ONLINE: Vedoucí Třinec proti Liberci, Pardubice hrají s Kometou. Natáhne Kladno sérii?

Hokejisté Třince slaví branku
Hokejisté Třince slaví brankuZdroj: Petr Sznapka / ČTK
Boj o každý centimetr ledu mezi hokejisty Vítkovic a Třince
Hráči Třince
Radost hráčů Třince
Liberecký brankář Petr Kváča
O vítěznou branku proti Plzni se postaral Jakub Rychlovský
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Slavící hokejisté Dynama
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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V hokejové extralize se zápasy osmnáctého kola opět naplno rozběhnou boje o body po reprezentační pauze vyhrazené Finským hrám. Vedoucí Třinec se utká s Libercem, druhé Pardubice s brněnskou Kometou, třetí Kladno se pokusí v Olomouci natáhnout šestizápasovou bodovou sérii a čtvrté Karlovy Vary čeká duel s pražskou Spartou. Úvodní duel startuje v 17.00, všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171311267:3942
2Pardubice171111464:4336
3Kladno17733453:4930
4K. Vary17820741:3328
5Č. Budějovice17802745:4726
6Sparta17712745:4025
7Plzeň17461644:4225
8Liberec16614544:4324
9Mountfield16622643:4224
10Brno16533543:4324
11Litvínov17611936:4521
12M. Boleslav174211035:5717
13Vítkovice16412938:5216
14Olomouc173121132:5513
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