Bitka! Ale pak Sparta odešla. Nechápu, co se stalo ve druhé třetině, zlobil se Augusta
Sparto, kam ses od druhé třetiny vypařila? Otázka, která v O2 areně neběžela éterem zdaleka poprvé. Pražský kolos, jenž předtím třikrát v řadě zvítězil, tentokrát před více než 15 tisíci fanoušky vyhořel v přesilovkách a s hradeckým Mountfieldem v 19. kole hokejové extraligy prohrál 1:3. „Po předešlých krocích dopředu jsme udělali zase jeden dozadu. Hodně špatná porážka,“ zlobil se kouč Patrik Augusta. Zápas byl plný emocí, opepřila ho i bitka. Hosté vyhráli na skóre a také na bojovnost.
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Klobouk dolů před Spartou, jak v rámci dobročinné akce daruje krev. Ale teď hlavně kvůli bezkrevnému výkonu ve druhé části darovala i body…
„Mrzí nás to hlavně za ty lidi. Přijdou a my od druhé třetiny skoro nejsme na ledě. Takže to je špatný,“ čertil se dočasný staronový kapitán Michal Řepík, který dostal céčko za zraněného Filipa Chlapíka.
Co se stalo ve druhé třetině?
„Při všem respektu k soupeři si nedovedu vysvětlit, co se stalo ve druhé třetině. Nevyhrávali jsme souboje, potom už jsme to táhli do kopce,“ vykládal zklamaný trenér Augusta.
Když hostující Radovan Pavlík trefil odkrytou klec, do konce utkání zbývalo přes minutu. Ale lidé už ve velkém odcházeli. Bylo jasno. Hřát je mohl ale pocit, že pražský klub přesahuje hranice hokeje. Během druhé třetiny zaznělo, že za polovinu měsíce už krev darovalo 3 195 dárců, z toho více než 300 bylo těch, kteří k tomuto životadárnému kroku odhodlali poprvé. A darovali přes 1400 litrů krve.
Po tomto údaji zazněl potlesk. Jsou to totiž mnohem důležitější čísla než to, kolik padlo gólů nebo kolik bodů má jaký tým v tabulce.
„Tohle je super. To, co dělá Sparta pro svou komunitu, je skvělé,“ kvitoval obránce Jan Rutta, jenž po příchodu odehrál první domácí utkání. V hale, v níž před dvěma lety slavil titul mistra světa.
Přesilovky? Ty byly šílené!
Teď ale nic k juchání nebylo. Zvlášť v přesilovkách domácí propadli, nevyužili ani jednu ze šesti. „Ty byly šílené. Když už se zvedáme jako tým a uděláme si přesilovku, předvedeme tohle,“ kroutila hlavou hvězdná posila.
Rozhodující trefu hostů zaznamenal statný obránce Michael Vukojevic, jenž pochází z Kanady, ale má chorvatské kořeny. Proti Spartě ukázal dvě tváře. Nejdřív se porval s domácím útočníkem Jiřím Sekáčem, boxerská vložka bez rukavic okořenila závěr první třetiny. „Bylo to super od něj. Je to skvělý obránce, který má všechno. Hrozně moc nám pomohl i tou bitkou. Skvělý kluk i hráč,“ chválil ho Patrik Zdráhal.
Potom sošný zadák ukázal i to, jak umí být šikovný. Ve 31. minutě v prostoru mezi kruhy tečoval nahození a poslal hosty do vedení 2:1. Od té doby Mountfield pokračoval v tom, co umí skvěle. V týmovém pojetí. V bruslivém hokeji, který domácí zdeptal.
Potlesk, ale ne ohlušující
Patronem zápasu byl nejproduktivnější sparťan v historii. Někdejší útočník a nedávný padesátník Jaroslav Hlinka, čtyřnásobný extraligový šampion právě s klubem v rudých barvách, zahájil utkání ranou do obřího bubnu. Potlesk slyšel velký, ale ne až tak ohlušující. Je totiž současným sportovním manažerem klubu, jenž na titul čeká už dvacet let.
A právě lidé, mající na starost tvorbu kádru v posledních sezonách, jsou často terčem kritiky. Proto se v srdcích fanoušků mixovaly emoce.
Po utkání o to víc. Pražský výběr předtím třikrát v řadě uspěl, ale teď zase zařadil zpátečku. Motory naopak nažhavil soupeř, jenž se zmátořil po třech porážkách. A pokud bude pokračovat ve stejných výkonech, tabulkou poletí vzhůru.
Sparta si naopak musí dát pozor, aby po záchvěvu optimismu zase nepřišel pád. Výkon od druhé třetiny nevěští nic dobrého. Místo aby ho bitka nakopla, přišel útlum.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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