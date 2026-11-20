Aréna bez piva, tribuny plné dětí a učitelů. Paráda, chválil School Game i soupeř
Už potřetí překopali zavedené pořádky, úvodní buly zápasu posunuli na dvanáctou hodinu a na tribuny sezvali děti a mládež z širého okolí. Ze speciální School Game se v Karlových Varech stává tradice, v rámci 20. kola extraligy se na výhru Energie 3:2 v Mattoni Areně dívalo přes pět a půl tisíce školáků. „Byla to paráda, doufám, že si to děti užily. Jsem rád, že jsem takový zápas mohl hrát,“ prohlásil po porážce vítkovický útočník Jan Hladonik.
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Na první pohled poznáte, že je něco jinak, než obvykle. School Game v podání Karlových Varů má každý rok těžko napodobitelnou atmosféru. Tribuny se i v pátek zaplnily dětmi z mateřských, základních a středních škol, v ochozech byla k vidění plejáda vlastnoručně vyrobených transparentů. Fandilo se, byť jinak než obvykle, a na první poslech bylo patrné, že křičí daleko mladší a vyšší hlásky.
„Když se tam něco děje, je třeba soutěž na kostce, člověk to vnímá. Ale jakmile jsem na ledě, uzavřu se do sebe,“ komentoval rozdílnou kulisu domácí útočník Petr Tomek. „Bylo to něco jiného, než když je stadion zaplněný jako obvykle,“ dal mu zapravdu Jan Hladonik z Vítkovic.
Jiná hudba i dresy
Na stadionu se začali žáci scházet už hodinu a půl před startem zápasu, kdy na ledě vypukly bitvy školního turnaje School Hockey Challenge. Z tradiční nabídky stánků zmizelo pivo, z reproduktorů se linula hudba podle výběru diváků. Změnil se i zápasový oděv domácího týmu.
„Děti mohly navrhnout dresy, ve kterých jsme hráli, mohly posílat písničky do playlistu, účastnily se zápasu jako moderátoři a mohly si vyzkoušet, jaké je dělat rozhovory o přestávky,“ popisoval tiskový mluvčí Energie Vladislav Kollert.
S kolegy ve vedení klubu sbírá po třech ročnících pozitivní ohlasy. „Byla tu spousta dětí, zapojily se školy z celého regionu, ale i školy z Německa a Prahy. Dali jsme tomu už i nadregionální a mezinárodní rozměr. Děti si to užijí, od učitelů máme taky skvělé ohlasy. Vrací se k nám, což je asi největší ukazatel toho, že je to baví a je to super akce,“ prozradil Kollert.
Přilákat nové fanoušky
Drobnou kaňku za zápasem mohly udělat různé rozvrhy jednotlivých vzdělávacích institucí. Ve chvíli, kdy se na konci zápasu hlásilo vyprodáno, už byly tribuny zhruba ze třetiny prázdné. I díky výhře ale udělala Energie maximum pro to, aby získala nové fanoušky.
„Spousta dětí byla na hokeji vůbec poprvé. Pro ně je to zážitek, jsou ve svém přirozeném prostředí mezi spolužáky a kamarády. Třeba ne všichni se sem dostanou, když jsou z měst, která leží dále od Karlových Varů. Stoprocentně je to možnost, jak přilákat nové fanoušky a vychovat budoucí generaci fanoušků Energie,“ přikyvoval mluvčí klubu.
Mezi zúčastněnými školami mimochodem scházela ta, na které studuje hvězda týmu Petr Tomek. Spolužáci si přímo z hlediště nemohli užít dva body svého kamaráda. „Bohužel to pan ředitel zatrhl,“ posteskl si osmnáctiletý útočník Energie.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|8
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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