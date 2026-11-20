ONLINE: ve Varech se hraje polední zápas pro školáky, domácí hostí Vítkovice
Hokejová extraliga pokračuje 20. kolem a program odstartuje nezvykle už v poledne. V utkání věnovaném školákům se v Karlových Varech představí předposlední tým tabulky Vítkovice. Ostatní duely začnou v běžných podvečerních časech a dojde také na konfrontaci dvou účastníků této sezony Ligy mistrů, v níž bude sedmá Plzeň proti druhým Pardubicím usilovat o prodloužení pětizápasové vítězné šňůry. Vedoucí Třinec se představí v Litvínově, šestý Hradec Králové čeká bitva s třetím Kladnem a ve spodní polovině tabulky se utkají Mladá Boleslav s brněnskou Kometou a poslední Olomouc s Libercem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|7
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|8
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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