ZIMÁK s Hadamczikem: Děláme všechno pro to, aby mistrovství světa proběhlo bez Ruska
Hokejovým světem rezonuje největší roztržka, možná i krize, jakou nepamatujeme. Mezinárodní arbitráž CAS vrátila ruské národní týmy do programu IIHF, a to s okamžitou platností. Což znamená, že už na prosincovém MS hráčů do dvaceti let v Kanadě a následně na lednovém šampionátu juniorek do 18 let, by se měly objevit ruské reprezentace.
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Obrovský otazník se snáší i nad květnovým mistrovstvím světa A týmů v Německu. V posledních dnech se vzedmula silná jednota evropských hokejových svazů a federací, které se rozhodly bojkotovat případná utkání s Rusy. Velké téma i pro ZIMÁK s exkluzivním hostem – prezidentem Českého hokeje Aloisem Hadamczikem, byť podcast proběhl v lehce bojových podmínkách.
- Co Alois Hadamczik, který rozhodl o tom, že Češi budou bojkotovat duely se sbornou, očekává za další vývoj?
- Je reálné, že ostravské MS se uskuteční bez ruských reprezentantek?
- Odehraje se vůbec květnový šampionát v Německu a nečekají IIHF existenční potíže?
- A co když Češi s dalšími státy kvůli svým postojům spadnou do B divize?
V druhé části Zimáku dojde na téma zvyšujícího se fyzického násilí při mládežnických zápasech na různých úrovních českého hokeje. Kompletní verzi Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.