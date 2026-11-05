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ZIMÁK s Hadamczikem: Děláme všechno pro to, aby mistrovství světa proběhlo bez Ruska

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ZIMÁK s Hadamczikem: Děláme všechno pro to, aby mistrovství světa proběhlo bez Ruska • Zdroj: isport.tv
Šéf Českého hokeje Alois Hadamczik
Ruští hokejisté na MS 2019
Šéf Českého hokeje Alois Hadamczik
Rusové se vrací na MS v hokeji
Šéf Českého hokeje Alois Hadamczik
Souboj hokejistů Ruska a Slovenska
Šéf českého hokeje Alois hadamczik
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mir
Hokej
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Hokejovým světem rezonuje největší roztržka, možná i krize, jakou nepamatujeme. Mezinárodní arbitráž CAS vrátila ruské národní týmy do programu IIHF, a to s okamžitou platností. Což znamená, že už na prosincovém MS hráčů do dvaceti let v Kanadě a následně na lednovém šampionátu juniorek do 18 let, by se měly objevit ruské reprezentace.

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Obrovský otazník se snáší i nad květnovým mistrovstvím světa A týmů v Německu. V posledních dnech se vzedmula silná jednota evropských hokejových svazů a federací, které se rozhodly bojkotovat případná utkání s Rusy. Velké téma i pro ZIMÁK s exkluzivním hostem – prezidentem Českého hokeje Aloisem Hadamczikem, byť podcast proběhl v lehce bojových podmínkách.

  • Co Alois Hadamczik, který rozhodl o tom, že Češi budou bojkotovat duely se sbornou, očekává za další vývoj?
  • Je reálné, že ostravské MS se uskuteční bez ruských reprezentantek?
  • Odehraje se vůbec květnový šampionát v Německu a nečekají IIHF existenční potíže?
  • A co když Češi s dalšími státy kvůli svým postojům spadnou do B divize?

V druhé části Zimáku dojde na téma zvyšujícího se fyzického násilí při mládežnických zápasech na různých úrovních českého hokeje. Kompletní verzi Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.

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