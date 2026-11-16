JÁ68 s dárkem: Získejte exkluzivní kartičky s Jágrovým dresem i podpisem!
Jeho paměti JÁ68, které vydal deník Sport v rámci své knižní edice, sbírají skvělé recenze od čtenářů i prestižní ocenění. A před letošními Vánoci nabízí Jaromír Jágr obsáhlou publikaci se speciálním dárkem – limitovanou sérií sběratelských kartiček. „Jsou fakt krásné. Takové, jaké by měly být,“ říká sám druhý nejproduktivnější Evropan v historii NHL. Veškeré informace najdete na oficiálním eshopu ja68.cz. Jedině tam s knížkou můžete získat exkluzivní dárky včetně kartiček s jeho dresem.
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Ke každému objednanému výtisku knihy JÁ68 obdržíte jednu náhodně vybranou kartu. Těšit se můžete na jednu z těchto pěti jedinečných variant:
Jaromír Jágr v dresu Kladna
Jaromír Jágr v reprezentačním dresu
Jaromír Jágr na fotce z mládí
Největším lákadlem je kartička s kouskem oficiálního dresu Rytířů Kladno. „Ten už na sebe nikdy neobléknu. A jeho kousky můžete najít vy právě v kartičkách,“ říká 54letá legenda, která už se pomalu chystá do hokejové penze.
Ten, kdo si knihu pořídí, může vyhrát i nejvzácnější dárek – kartu s kouskem dresu s vlastnoručním podpisem legendární osmašedesátky. Na zadní straně každé kartičky je navíc vybraný citát z autobiografie.
Knihu JÁ68 spolu s Jágrem sepsali Lukáš Tomek a Zdeněk Janda. Vyšla před rokem v rámci vydavatelství Czech News Center.
Jde o strhující životní příběh největší sportovní legendy, kterou kdy Česko mělo. Jágr vypráví o své zcela unikátní hokejové cestě, která ho dovedla až do pozice nejlepšího hráče světa. Ptá se a také si odpovídá, díky čemu se mu povedlo tento cíl naplnit. V autobiografii plné exkluzivních fotografií i z rodinného archivu poprvé kompletně prozrazuje všechna tajemství, na která si během dlouhé kariéry přišel.
Mluví nejen o hokeji, ale i o svém těle, víře, ženách, penězích či slávě. Exkluzivní publikace je doplněna i výpověďmi pěti dalších osobností v čele s legendárním Mario Lemieuxem a slavným fyzioterapeutem, profesorem Pavlem Kolářem. Na více než 500 stranách najdete i všechny hokejové rekordy a statistiky lemující úžasnou Jágrovu kariéru.
S nápadem přišel sám Jágr
„Největší radost máme s Jaromírem z recenzí. Na knížku dostáváme skvělý feedback, což nám potvrdila i dvě nedávná ocenění (1. místo – Cena Ondřeje Sekory za nejlepší sportovní knihu roku a 2. místo – Sport Alive Awards za sportovní projekt roku). Přemýšleli jsme, jak lidem poděkovat za podporu a zatraktivnit prodej knížky i druhým rokem. Jarda sám přišel s nápadem dávat jako dárek hokejové kartičky,“ říká Tomek, jeden ze spoluautorů a šéfredaktor deníku Sport.
„Spojili jsme se s firmou Moje Kartičky z Hradce Králové a vznikla unikátní a limitovaná série karet, které obsahují fotky z mládí, reprezentace i Kladna. Nejhodnotnější možností, kterou mohou čtenáři dostat, je kartička s kusem oficiálního dresu a podpisem Jaromíra Jágra, ta může mít podle výrobce cenu v řádech tisíců korun,“ dodává Tomek.
Jaromír Jágr nabízí svou knihu s limitovanou sérií sběratelských kartiček • iSport.cz
Kartičky se líbí i hlavnímu hrdinovi. „Jsou skvělé. Přesně takové, jaké by měly být. Je i limitovaná edice, v níž jsou kousky mého oficiálního dresu. Mohou je získat čtenáři, kteří si knihu koupí na mém eshopu a uspějí v soutěži. Ten, kdo ji získá, určitě bude spokojený. Jsou krásné,“ tvrdí olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.
Seznam kartiček:
Base Silver, Blue, Red - HC PZ Kladno
Base Silver, Blue, Red - Reprezentace
Base Silver, Blue, Gold - HC Rytíři Kladno
Jersey card xx/40 – HC Rytíři Kladno
Patch Jersey card Autograph xx/10 - Rytíři Kladno
Patch Jersey card Autograph 1of1 – Rytíři Kladno