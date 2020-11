Sportovní a rekreační areál Vrchbělá: krásná příroda i zážitky pro celou rodinu

Volné dny strávené aktivním odpočinkem, hrami a poznáváním se zajisté zařadí mezi rodinné zážitky, na které si často a rádi společně zavzpomínáte. Vzácné a zábavné chvíle s blízkými si v areálu Vrchbělá vychutnáte nejen při procházkách nádhernou přírodou nebo na stezkách vhodných k projížďkám na kole či kolečkových bruslích, ale také, pokud vám nenahánějí strach výšky, v rozlehlém lanovém centru.

Součástí areálu je malá zoo, dětské hřiště s dřevěnými replikami slavných českých hradů a naučná stezka, po jejímž projití budete o zdejším kraji vědět úplně vše. Dozvíte se například, proč je příroda v Ralsku tak zachovalá a rozmanitá. Odpověď vám prozradíme už teď jako jedno z lákadel, proč se sem vypravit.

Jednak je tomu tak proto, že velká část území spadá pod chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko – Máchův kraj. Druhý důvod je velmi neobvyklý – zdejší kraj byl po mnoho let turistům i zemědělcům zapovězený, jelikož ho využívala armáda, a to již od dob Rakouska-Uherska.

V padesátých letech minulého století zde byl zřízen střežený vojenský výcvikový prostor a vojáci kraj opustili až v devadesátých letech. Díky tomuto specifickému využití, které zvířatům ani rostlinám paradoxně neškodí, se zde zachovaly druhy, které z naší přírody mizí a jsou již téměř na pokraji vyhynutí. Vzniklo tu zvláštní území, jemuž přírodovědci přezdívají Česká tajga – je plné vřesovišť a březových hájů. Jedná se o téměř neporušenou přírodní rezervaci, kde se zastavil čas.

Nejméně jeden den si určitě pošetřete na túru chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko, jež proslula mimo jiné svými početnými skalními městy a útvary. Až se do sytosti vynadíváte na krásy stvořené přírodou, zajeďte se podívat na umělecká díla, která vykouzlil člověk. Ani v tomto případě ale nemusíte zacházet do interiéru. Monumentální do skal vytesané reliéfy Čertovy hlavy a Harfenice se totiž nacházejí venku.

V 19. století je vysochal Václav Levý a stvořil tak unikátní galerii pod širým nebem. Dalším velkolepým lidským dílem na Kokořínsku je hrad, jenž dal celé oblasti jméno a učaroval dokonce jednomu z našich nejproslulejších básníků Karlu Hynku Máchovi.

Více se o areálu se dozvíte ZDE >>>

Potřebuji rozlet, proto jsem se vrátil z Prahy do Staré Boleslavi, říká Synek

Helceletová si oblíbila hrad Okoř. Je to tu skvělé i pro děti, chválí atletka