Zkazila derby přehnaná tvrdost? NE, na hezký fotbal se podívám jinde | iSport.cz

Chtěl bych Slavii i Spartě poděkovat – nedělní představení mě nadchlo. Přesně takový fotbal chci v zápase nesmiřitelných rivalů vidět. Absolutní nasazení, bitvu o každý centimetr, fauly, nervozitu, emoce. Chci vidět, že týmy vědí, co je ve hře. Chci cítit, že jsou zajedno s fanoušky, že je nechtějí zklamat.

Až se budu chtít pokochat nádhernými akcemi a festivalem ofenzivního fotbalu, zapnu si La Ligu nebo Premier League. Že zápasy rivalů v těchto soutěžích přinášejí kromě bitvy i hezké fotbalové momenty? Fajn. Od toho to jsou La Liga nebo Premier League. Dva nejslavnější české kluby v aktuálním rozpoložení nejsou s to podobnou nadstavbu nabídnout – a mně to vlastně nevadí. Bohatě mi stačí hrubý základ – když do toho jdou hráči naplno.

Říká se, že ve sportu není nic lepšího než sedmý zápas vyhecované série play off. Souhlasím.

Schválně se takovými duely pokochejte: o krásu v nich vůbec nejde. Aktéři se tady dostanou na samou dřeň toho, co jsou schopni předvést – v tom je přece jedna z největších krás sportu. A každé derby je zápas č. 7.

Opačný názor Štěpána Filípka čtěte ZDE: Zkazila derby přehnaná tvrdost? ANO, pojďte hrát fotbal!

Neuznaný gól v derby? Správně, řekl Příhoda. Rudej fanda kontroval

iSport podcast: Kotal vyčistil klima ve Spartě, dal důvěru Štetinovi. Ten se mu odvděčil

SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Výhru Letenským v závěru sebral Musa