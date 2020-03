Zkazila derby přehnaná tvrdost? ANO, pojďte hrát fotbal! | iSport.cz

Tak pravili trenéři pražských „S“ Václav Kotal a Jindřich Trpišovský po derby. Pánové, máte recht. Jen tu místy bohapustou řež předváděla vaše mužstva. Jestli to nechcete vidět, napomozte tomu. Vedením svých hráčů i chováním na lavičkách, což se, pardon, aktuálně týká hlavně té červenobílé.

Ani já takové derby nechci. Nebaví mě rádoby chlapácké řeči o tom, že předvedená tvrdost k tomu zkrátka patří a jinak by to nebylo ono. Jen sázejte na zdravou agresivitu, důraz, nasazení a bojovnost, ať jsou v tom emoce, to je jasné, ale ostré fauly zezadu (39 celkem), nečisté zastavování přemíry akcí, následné srážky a neustálé přerušování hry fotbal ničí. Není to důstojné velkého zápasu. A venku se s tím zle potážete. Tohle fakt trendy není.

Na závěr ještě jedna citace. Petr Čech ve čtvrtletníku Football Club mluvil o odrazování zahraničních skautů od české ligy a o derby z minulé sezony řekl: „To byly bitvy, ne fotbal.“

Pojďte se bavit bitvami, ale fotbalovými. Díky předem.

