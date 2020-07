Rasistické bučení na fotbale? Tady je nápad, jak ho využít pro dobrou věc | iSport.cz

Jean-David Beauguel z Plzně to nedávno zažil v Olomouci, jeho spoluhráč Joel Kayamba při semifinále MOL Cupu na Letné – a naposledy útočník Sparty Benjamin Tetteh při derby v Edenu. Bučení, rasistické urážky, případně zvuky, napodobující opici. Přestane to vůbec někdy? Jak se s tím vlastně dá bojovat? A je ten boj účinný? Dovolím si teď navrhnout postup, který by případné bučení části idiotů na tribunách přeměnil na pozitivní a hlavně naprosto konkrétní vzkaz v boji proti rasismu.

Lze se jen dohadovat, proč je v poslední době bučení v Česku znovu v kurzu. I když nikdy zcela nezmizelo, častější frekvence posledních incidentů je zřejmá. Hádám, že jde o svéráznou tuzemskou reakci na nepochopení hesla Black Lives Matter, které neznamená, že záleží JEN na černých životech. Znamená, že záleží na VŠECH životech, ale ty černé jsou kvůli policejní šikaně v USA ve větším ohrožení a potřebují pomoc. Kdo za tímto vzkazem čte cokoliv jiného, je to jen a pouze jeho problém.

Ať už je důvod posledních výstupů bučících fanoušků jakýkoliv, nezdá se, že by pokuty klubům (nebo jejich často skvěle zpracované protirasistické kampaně) problém řešily. Někdy je mi až líto tiskových mluvčích a ostatních činovníků, kteří musejí stále dokola odsuzovat chování pár primitivů a omlouvat se za ně. A věřím, že proti rasistickému bučení je i drtivá většina ostatních příznivců na stadionech.

Slavia - Sparta: Tetteh se obořil na rozhodčího kvůli rasistickému hučení z Tribuny Sever

Jak z toho ven? Myslím, že pokuty od disciplinárky i jakkoliv dobře míněná snaha klubů se míjejí účinkem. VŽDYCKY se najde pár pablbů, kteří budou častovat hráče černé pleti rasistickými urážkami. A i když mají nyní rozhodčí větší pravomoci tyto incidenty řešit, na posledním případu sudího Berky v derby a jeho evidentní nechuti k takovému kroku se nedá moc spoléhat ani na ně.

Navrhuji toto. Krok číslo 1? Kluby by si před startem sezony zvolily konkrétní organizaci (nebo program), jejíž hlavní náplní je boj proti rasismu. Pokud by se v rámci FORTUNA:LIGY shodly na jedné, fajn. Pokud by si týmy chtěly vybrat každý svou vlastní – třeba i podle regionální příslušnosti – ještě lépe. Lidí, kterým není boj proti rasismu lhostejný, je naštěstí dost, a kdo hledá, ten najde. Pár tipů bych měl, ale nechci si hrát na advokáta: ať se rozhodnou samy kluby.

Krok číslo 2? Disciplinárka by dál vynášela verdikty a kluby by dále platily (Olomouc musela za chování části svých fanoušků vůči Beauguelovi zaplatit 120 000 Kč, Sparta za Kayambu 160 000 Kč), ale peníze by šly PŘÍMO na konto předem zvolené organizace či programu. Kluby by tak konkrétními sumami aktivně podporovaly boj proti rasismu. A bučící blbečci by věděli, že svým chováním právě přispěli na to samé.

Vím: nejlepším řešením by samozřejmě bylo rasismus z tribun vymýtit úplně – a nevzdávám se snu, že se toho třeba jednou i dožiju. Mezitím ale navrhuji realistické řešení, které znamená konkrétní finanční pomoc dobré věci. Co myslíte vy?