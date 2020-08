Bojkot play off NBA? Hráči tu nejsou jen pro zábavu. Ali by byl pyšný

Sedm kulek do zad Jacoba Blakea – a už tak rozbouřená hladina poháru trpělivosti hráčů NBA přetekla. Jako první se rozhodli bojkotovat svůj zápas 1. kola play off proti Orlandu hráči Milwaukee Bucks (Kenosha, kde ke střelbě došlo, je ve státě Wisconsin), následovali basketbalisté Houston Rockets a Oklahoma City Thunder. Ani Portland Trail Blazers a Los Angeles Lakers v čele s LeBronem Jamesem neváhali. Co bude se sezonou NBA dál? To teď nikdo neví. Hráči měli v noci ze středy a čtvrtek schůzku, další se očekává dnes v noci.

Někteří basketbaloví fanoušci si jistě povzdechnou: Kolik nezměrného úsilí stálo pokračování sezony NBA v „bublině“ v Orlandu – a najednou by měl být konec? Kdo ale sledoval restart jednoho z nejbohatších (a nejlépe řízených) sportovních podniků současnosti od začátku, nemůže být překvapen.

Basketbalisté NBA využili – a progresivní vedení ligy v čele s šéfem Adamem Silverem jim k tomu dalo zelenou – zbytek ročníku k tomu, aby upozornili na nerovnost a policejní násilí, které trápí současné NBA. Místo jmenovek hráči zvolili hesla jako „Budu další?“ „Svoboda,“ nebo „Nemohu dýchat.“ Palubovku v Orlandu zdobí nápis Black Lives Matter. Basketbalisté na tiskových konferencích opakovaně stáčejí řeč na aktuální kauzy – třeba na stále nepotrestanou smrt Breonny Taylor.

Bojkot po další střelbě byl logickým vyústěním. A než začnete hráče peskovat, že mají dělat to, za co jsou královsky placeni, zkuste se vžít do jejich kůže. Není to tak těžké, pokud se budete trochu snažit. Jen trošku... Zkuste poslouchat, co mají na srdci – říkají to docela srozumitelně. Zkuste je vnímat jako lidské bytosti: ne pouze jako gladiátory, naprogramované pro zábavu fanoušků. Třeba zjistíte, že jejich obavy, rozhořčení a deziluze mají reálné základy.

„Přecitlivělí černoušci,“ napsal mi kdosi s opovržením na Twitter. Velkoryse přejdu ten cynismus, jen abych upozornil, že černí basketbalisté už v tom zdaleka nejsou sami. Podporu jim vyjádřil třeba majitel Los Angeles Clippers Steve Ballmer (bílý), mimochodem podle Forbesu aktuálně 11. nejbohatší muž světa. Nebo Jeanie Buss (bílá), která zastupuje Lakers a jejíž rodina patří k nejmovitějším v Los Angeles. A další a další, kteří jsou ochotni naslouchat – ke včerejšímu bojkotu se přidaly i některé týmy baseballové MLB.

Sportovci tu totiž nejsou jen pro naši zábavu. Muhammad Ali byl u většinové Ameriky za doživotního vyvrhele poté, co odmítl narukovat do Vietnamu. Tommie Smith a John Carlos se za své gesto na stupních vítězů při OH 1968 dočkali hlavně opovržení. Upozorňovali na nepříjemná témata – historie jim ale dala za pravdu. „Tohle je klíčový bod pro celý profesionální sport v Americe,“ napsal na Twitter Adrian Wojnarowski, asi nejrespektovanější novinář současnosti, pokud jde o dění NBA.

Ano, je to velká chvíle. Hráči NBA toho mají dost: a bojkot je jedna z mála jejich zbraní. Je dobře, že ji také použili. Muhammad Ali by byl pyšný. Velmi pyšný.