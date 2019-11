Namachrovanost nebo sebevědomí? Houdka zná i bez bodu celá extraliga | iSport.cz

Můžete na něj nadávat, říkat, že je dřevák, vypatlaný hovado a já nevím co ještě, ale jednu věc mu nemůžete upřít. Kdyby v prvním kole na Spartě hrál jednoduše, třikrát vyhodil puk z vlastního pásma, dvakrát ho za červenou nahodil na zadní mantinel a byl od trenérů pochválený, že nic nezkazil, jeho jméno byste neznali. Takhle ho má v povědomí nejen většina fanoušků, ale i protihráčů, trenérů a manažerů.

Tím neschvaluju to, co na Spartě udělal. Krosček zezadu na nejlepšího hráče extraligy, navíc po přerušení hry, je přes čáru. Piskáček ho šel správně pomstít. Alespoň tak to v první chvíli vypadalo. Ve skutečnosti ale za ním jel spíš s tím, že mu bude domlouvat. Nečekal, že Houdek nemá rukavice přilepené na rukou jako jiní “tvrďáci” v lize a dostal naloženo mnohem víc jak Kvapil.

V Plzni mají rádi tvrdé, místy až zákeřné typy hráčů. Martin Straka to ukázal před lety angažováním Ryana Hollwega. Nevadilo mu, že byl často zbytečně vyloučený, sbíral suspendace jak na běžícím pásu a ofenzivně byl v podstatě neškodný. Plnil úplně jinou roli, která se nedá vyjádřit čísly. Kdykoliv byl na ledě, protihráči o něm věděli. A útočníci si najednou nedovolili kličku navíc ve středním pásmu, obránci nechtěli dojíždět nahozené puky a nikdo si nedovolil žádný nesmysl na plzeňské hvězdy.

I když to nahlas nikdo neřekne, tak se vedení Plzně určitě líbilo i počínání Houdka v O2 areně. Ukazuje to jasně to, že ihned po odpykání dvouzápasového trestu byl zpátky v sestavě. To samé se stalo teď, když stál po zápase s Třincem. Vynechal jeden zápas, shodou okolností proti Spartě, a v Litvínově už zase hrál. Škodovce spadl z čistého nebe do klína hráč, kterého si přáli, a navíc hraje v podstatě „zadarmo“.

Ve rvačce s Musilem nevypadal Houdek dobře. Ano, dostal náklad. Bylo by ale krátkozraké se mu vysmát. V 19 letech se bez řečí postavil jednomu z nejděsivějších hráčů v lize. A to samo o sobě znamená hodně.

Líbí se mi i Houdkova povaha. Čiší z něj určitá namachrovanost. Ten samý povahový rys se ale dá nazvat sebevědomím. Nebojí se na instagramu pochlubit fotkami ze Sparty, kdy ho rozhodčí odtrhávají od zkrvaveného Piskáčka. A i když ví, že se na něj celá Sparta chystá, před zápasem na Instagramu znovu rozvíří vody. Musil mu jedním direktem zlomí nos, ale on jednoduše poznamená, že jednou jsi nahoře, jednou jsi dole. Mám rád skromnost, ale tahle vlna mladých hráčů s možná až přehnanou důvěrou ve vlastní schopnosti jen prospěje popularitě hokeje.

Houdek se zatím prezentoval převážně fyzickou hrou, ale je v něm i ofenzivní potenciál. Loni jsem ho viděl v zápase za plzeňské juniory ve Vítkovicích a společně s Petrem Fridrichem na druhé straně byl suverénně nejlepším hráčem na hřišti. Konečný součet 28 bodů z pozice obránce mluví sám za sebe. Teď je otázka, zda produktivitu dokáže přenést i do dospělého hokeje. Bruslení není jeho silná stránka. Ale když Trončinský dokázal sedm let zesměšňovat protihráče s dvěma hodinami spánku za noc, proč by Houdek nemohl překonat tenhle handicap?

Nečeká ho ale nic jednoduchého, může to i hodně bolet. Po Musilovi se bude muset postavit dalším opravdu tvrdým hochům. Forman na Spartě má motivaci jasnou a Vlach v Liberci bude určitě chtít uhájit pomyslný trůn pro nejtvrdšího hráče extraligy.

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 14 9 2 1 2 42:30 32 2. K. Vary 16 9 1 1 5 57:40 30 3. Sparta 15 6 5 1 3 57:37 29 4. M. Boleslav 15 8 2 1 4 47:34 29 5. Třinec 16 8 1 2 5 59:45 28 6. Plzeň 14 8 0 2 4 52:40 26 7. Mountfield 16 7 2 1 6 45:44 26 8. Liberec 14 6 2 0 6 51:52 22 9. Vítkovice 16 4 4 2 6 41:51 22 10. Olomouc 15 4 1 3 7 28:45 17 11. Litvínov 15 3 1 3 8 38:48 14 12. Kladno 14 3 1 3 7 39:57 14 13. Zlín 15 4 0 1 10 42:54 13 14. Pardubice 15 4 0 1 10 29:50 13 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

