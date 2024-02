Sparta ví, jak je důležité míti Jaroslava. Zelený je univerzální voják i kliďas

Působí nenápadně, což mu dozajista vyhovuje. Vždyť je přesně taková nátura – kliďas, někdy až salámista s výrazem mouchy snězte si mě, jindy, v horších případech, je mi to všechno jedno. Ostatně tenhle kukuč mu nezřídka zavařil na začátku kariéry, když si trenéři nebyli jistí, že fotbalu dává všechno.

Přesto je z něj chlap, který důležitým stylem doplňuje nynější sparťanskou šlapající mašinu. Na Letné mají jasno, jak Jaroslav Zelený je potřebný.

Navíc je v tom utvrzuje aktuální situace před odvetou play off Evropské ligy s Galatasarayi Istanbul. První zápas hodil do levé strany sestavy doslova atomovku. Pánové Krejčí, Ryneš i Birmančevič si vysloužili karty, které jím zapovídají start v odvetě.

Proto zní hlasité volání po tom, aby byl nachystán Zelený. Ten nebyl k dispozici v Turecku ani v neděli při výhře nad Libercem. Trápí ho zranění, realizační tým se ho snaží dát dohromady, může být klíčem k postupu.

Proč? V obraně Ladislava Krejčího poměrně dobře nahradíte, prostě naskočí trojice Martin Vitík, Filip Panák, Asger Sörensen, Dán bude nalevo. Ano, Krejčí je kapitán, lídr, ale při jeho absencích se opakovaně ukázalo, že tady si Sparta poradí.

Stejné to bude na křídle, nachystán už je totiž Lukáš Haraslín. Veljko Birmančevič by se při jeho předpokládaném zařazení do základní sestavy stejně vrátil napravo – tam ho zřejmě zastoupí Adam Karabec.

Potíž je však v záloze, na místě wingbeka. Tady by Sparta při Zeleného absenci strádala. I když jej Matěj Ryneš během podzimu odsunul z jasně výsadního postavení, není považován za jasnou dvojku jako například na druhé straně Tomáš Wiesner za Angelem Preciadem. Nasadíme Ryneše? O.K. Nasadíme Zeleného? Žádný problém pro mě ani pro můj tým, jak by řekl slavný trenér José Mourinho.

Jedenatřicetiletý blonďák si vysloužil toto postavení vlastně během celého působení ve Spartě, k níž se připojil v létě roku 2022. Zažil tedy minulou mistrovskou sezonu, v níž byl jedním z tahounů. V lize odehrál 34 z 35 zápasů, minutově byl druhý nejvytíženější za Lukášem Sadílkem.

K tomu je využitelný v mnoha směrech. Levý wingbek je jeho primární zařazení, ale posuďte, co dalšího nabízí: levý stoper, střední stoper, střední záložník, jednou dokonce naskočil na pravé straně. Prostě univerzální voják. Vedle toho přes vysokou postavu bez problémů zapadá do zvyšujících se technických požadavcích sparťanských trenérů. Jeho zbraní je i hra hlavou, v ní – mimochodem – jasně předčí i současného konkurenta Ryneše. A pak je tu už připomínaný klid, který mu dodává sílu.

Znovu: Sparta zkrátka ví, jak je důležité míti (i ve čtvrtek) Jaroslava Z.