Dynamo Pardubice? Ne, Dynamit. Pešán vnímá trenérský strašák, z Lauka by byl nadšený

Před dvěma roky v květnu tu podepisoval pětiletý kontrakt Václav Varaďa, v lednu 2024 se pakoval a práci dostali na stůl právníci. Štafetu přebíral Marek Zadina, po něm Václav Baďouček a do třetice Miloslav Hořava, jenž už předem avizoval, že dodělá brigádu a na jaře zmizí. Během 15 měsíců se v Dynamu prostřídala enkláva trenérů, teď už v klubu doufají, že si vše sedne, jak má a tradiční procesy zůstanou u ledu.

Pardubice jsou zleva zprava chválené za to, že stávající kádr vlastní myšlenku a nese v sobě strategickou páteř. Na bývalém kouči národního týmu a jeho realizačním štábu bude, aby z obrovské hráčské kvality vytvořil skutečný teamwork.

Když po úterním prvním společném tréninku Dynama dostal Filip Pešán otázku, zda jej nestraší konce jeho předchůdců na pardubické adrese, odpověď nezahrál do autu, jak by to udělali jiní a upřímně odpověděl: „Je to obrovský strašák, ale kdyby člověk tyhle výzvy nepřijímal, nikam by se neposouval. Já se na tuhle práci strašně těším.“

Pešán tím ukázal respekt před novou štací, ale i sebevědomí. Má se o co opřít. Jednak